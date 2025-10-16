Pulisic, rabbia Milan su Pochettino. Rabiot, Estupinan, Saelemaekers: Allegri fa la conta, si scalda Ricci

Una giornata a due facce, quella di ieri, per il Milan e la sua infermeria. La parte negativa è rappresentata da Christian Pulisic, che oggi sarà a Milano e sarà subito visitato dallo staff medico rossonero per accertarsi, in maniera chiara, del problema subìto nel corso dell’amichevole contro l’Australia due notti fa. L’attaccante del Milan è uscito per un problema al bicipite femorale della coscia destra e la notizia non è stata accolta bene da tutto l’ambiente milanista. Va detto che Pochettino, commissario tecnico della nazionale degli Stati Uniti, avrebbe potuto gestire decisamente meglio la situazione visto che Pulisic era già alle prese con un problema alla caviglia. Invece ha deciso di far giocare il milanista, che al 31’ è uscito dolorante e questo stop costringerà Massimiliano Allegri a dover cambiare la composizione della coppia d’attacco contro la Fiorentina, con uno tra Christopher Nkunku e Rafael Leao accanto a Santiago Gimenez. Il primo ha trovato il gol con la nazionale francese nella trasferta in Islanda mentre Leao ha potuto lavorare serenamente a Milanello dopo esser stato esentato dall’amichevole tra Portogallo e Ungheria.