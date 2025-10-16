Pulisic, rabbia Milan su Pochettino. Rabiot, Estupinan, Saelemaekers: Allegri fa la conta, si scalda Ricci

Una giornata a due facce, quella di ieri, per il Milan e la sua infermeria. La parte negativa è rappresentata da Christian Pulisic, che oggi sarà a Milano e sarà subito visitato dallo staff medico rossonero per accertarsi, in maniera chiara, del problema subìto nel corso dell’amichevole contro l’Australia due notti fa. L’attaccante del Milan è uscito per un problema al bicipite femorale della coscia destra e la notizia non è stata accolta bene da tutto l’ambiente milanista. Va detto che Pochettino, commissario tecnico della nazionale degli Stati Uniti, avrebbe potuto gestire decisamente meglio la situazione visto che Pulisic era già alle prese con un problema alla caviglia. Invece ha deciso di far giocare il milanista, che al 31’ è uscito dolorante e questo stop costringerà Massimiliano Allegri a dover cambiare la composizione della coppia d’attacco contro la Fiorentina, con uno tra Christopher Nkunku e Rafael Leao accanto a Santiago Gimenez. Il primo ha trovato il gol con la nazionale francese nella trasferta in Islanda mentre Leao ha potuto lavorare serenamente a Milanello dopo esser stato esentato dall’amichevole tra Portogallo e Ungheria.
Le condizioni di Saelemaekers e Rabiot
La faccia positiva dell’infermeria riguarda Alexis Saelemaekers. Il belga ha riportato una piccola lesione all’adduttore destro, la cui entità si è capita meglio con gli esami di ieri anche grazie alla fase di riassorbimento dell’ematoma. Qui è emerso che il problema subito da Alexis con il Belgio è meno preoccupante del previsto e tra oggi e domani si capirà di più se potrà essere convocato o meno contro la Fiorentina, ma se così non dovesse essere, ci sarebbe sicuramente per la partita di venerdì 24 contro il Pisa, sempre a San Siro. Non dovrebbero esserci sorprese nemmeno per Adrien Rabiot, che ha riportato una botta al polpaccio nella rifinitura pre Islanda-Francia. Il centrocampista oggi sarà controllato dallo staff medico prima di avere il via libera per allenarsi in gruppo. Nel caso, pronto Samuele Ricci per affiancare Modric e Fofana a centrocampo. Sarà valutato anche Pervis Estupinan, che non ha giocato contro il Messico per un problema alla caviglia (si scalda Bartesaghi, reduce dalle buone prestazioni in Under 21). Infine, ieri il Milan ha celebrato i 20 anni di partnership con Emirates, che dalla stagione 2010-11 è diventato il principale sponsor di maglia del club rossonero e l’accordo è stato rinnovato per cinque anni con un incremento stimabile attorno al 20-25% su una base fissa di 30 milioni.