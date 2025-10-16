Milan, emergenza infortuni: Allegri perde Rabiot, l'esito degli esami

MILANO - Adrien Rabiot out, altra tegola per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato dopo la pausa nazionali. Il francese ex Juve ha riportato una botta al polpaccio nella rifinitura pre Islanda-Francia e dopo gli approfondimenti dello staff medico è arrivato il temuto responso per il tecnico rossonero.

Rabiot, l'esito degli esami

Dopo la risonanza magnetica, l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni, ma si profila almeno un mese di stop. Assenza pesante nello scacchiere tattico di Allegri che oltre al francese dovrà rinunciare anche a Pulisic, ko con la nazionale statunitense. Per sostituire Rabiot è pronto Samuele Ricci per affiancare Modric e Fofana a centrocampo.