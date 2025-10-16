Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Milan, emergenza infortuni: Allegri perde Rabiot, l'esito degli esami

La pausa nazionale colpisce i rossoneri: si ferma il centrocampista francese
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Adrien Rabiot out, altra tegola per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato dopo la pausa nazionali. Il francese ex Juve ha riportato una botta al polpaccio nella rifinitura pre Islanda-Francia e dopo gli approfondimenti dello staff medico è arrivato il temuto responso per il tecnico rossonero.

Rabiot, l'esito degli esami

Dopo la risonanza magnetica, l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni, ma si profila almeno un mese di stop. Assenza pesante nello scacchiere tattico di Allegri che oltre al francese dovrà rinunciare anche a Pulisic, ko con la nazionale statunitense. Per sostituire Rabiot è pronto Samuele Ricci per affiancare Modric e Fofana a centrocampo.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan