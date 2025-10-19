Allegri rivela: “Ho indicato a Leao di tirare il rigore”. Su Gimenez e il primo posto Milan...

MILANO - Si gode il primato il Milan che rimonta la Fiorentina a San Siro e scavalca in un colpo solo il trio Roma-Inter-Napoli . Primo posto in classifica che il tecnico rossonero Massimiliano Allegri analizza così ai microfoni di Dazn: "La squadra ha fatto bene, fino al gol non abbiamo subito un tiro in porta. Nel primo tempo due occasioni su calcio piazzato, poi il cross di Athekame per Leao. Dopo il gol subito abbiamo reagito, la squadra ha cercato la vittoria fino alla fine, non era semplice".

Sul rigore di Leao

Sul ruolo di Leao: "Con Gimenez era più libero, però si può imparare a giocare anche senza centravanti. perché anche Fofana nella ripresa è riuscito a fare incursioni da mezzala che sono un'arma importante per riempire l'area". E sul rigore: "Non c'era confusione perché ho detto a Leao di batterlo. Anche Fofana è un ottimo rigorista, dobbiamo migliorare nella statistica dei rigori sbagliati. I rigori di solito no li vedo, questa sera è andata meglio di Torino".

Il primo posto in classifica

La mossa Gimenez, Allegri risponde: "Se avevo una punta in panchina partivo con Gimenez. Ho aspettato il cambio perché c'era un angolo, dopo l'ammonizione di Athekame ho chiamato subito Gimenez. Quando ti mancano soluzioni in quel ruolo ho dovuto fare una lettura della partita, mi è andata bene. 30 minuti sono lunghi, importante era l'equilibrio. Abbiamo vinto senza creare tanto". E sul primato chiude: "Nessun messaggio, altri tre punti e ne mancano tanti per il nostro obiettivo. Continuiamo a lavorare molto senza esaltarci, speriamo di recuperare Nkunku e Loftus-Cheek ma se siamo questi giochiamo con questi".