Milan-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Meazza dove il Milan ospiterà alle ore 20:45 il Pisa nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. I rossoneri comandano attualmente la classifica con un punto di vantaggio sul trio firmato da Inter, Napoli e Roma. Nell'ultimo turno di campionato, la squadra di Allegri ha battuto in casa la Fiorentina grazie alla doppietta di Rafael Leao. In conferenza stampa, Allegri ha presentato così il match: ""Sarà una partita complicata, il Pisa tranne a Bologna dove è rimasto in dieci ha sempre lottato, come contro il Napoli. Hanno una squadra fisica e se non l'affrontiamo con il giusto modo, possiamo avere difficoltà. Poi dobbiamo sfatare un tabù, quest'anno con la prima neopromossa non è andata bene". Il Pisa, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato: fin qui la formazione di Alberto Gilardino ha accumulato solamente tre punti, frutto dei pareggi contro Atalanta, Fiorentina e Pisa.