Milan-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Meazza dove il Milan ospiterà alle ore 20:45 il Pisa nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. I rossoneri comandano attualmente la classifica con un punto di vantaggio sul trio firmato da Inter, Napoli e Roma. Nell'ultimo turno di campionato, la squadra di Allegri ha battuto in casa la Fiorentina grazie alla doppietta di Rafael Leao. In conferenza stampa, Allegri ha presentato così il match: ""Sarà una partita complicata, il Pisa tranne a Bologna dove è rimasto in dieci ha sempre lottato, come contro il Napoli. Hanno una squadra fisica e se non l'affrontiamo con il giusto modo, possiamo avere difficoltà. Poi dobbiamo sfatare un tabù, quest'anno con la prima neopromossa non è andata bene". Il Pisa, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato: fin qui la formazione di Alberto Gilardino ha accumulato solamente tre punti, frutto dei pareggi contro Atalanta, Fiorentina e Pisa.
Milan-Pisa: diretta tv e streaming
Milan-Pisa, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Calcio (202), Dazn e Now.
Le probabili formazioni di Milan-Pisa
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Toriani, Tomori, Athekame, Odogu, Sala, Nkunku, Balentien. Indisponibili: Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Rabiot. Squalificati: /.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Raul Albiol, Caracciolo; Touré, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Lèris; Tramoni, Nzola. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Marin, Hojholt, Meister, Cuadrado, Buffon, Coppola, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Bonfanti, Lorran. Indisponibili: Lusuardi, Stengs, Esteves, Maucci. Squalificati: /.
ARBITRO: Zufferli della sezione di Udine. ASSISTENTI: L.Rossi-Mastrodonato. QUARTO UFFICIALE: Collu. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Doveri.