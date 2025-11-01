Da Dybala a Soulé, Allegri e la Juve che fu: “Qualità che non scopro di certo ora"

"La Roma sta facendo molto bene ed è meritatamente al primo posto, ha subito 4 gol e ti dà l'occasione di poter segnare sempre. Se resterà in cima fino alla fine non lo so perché il campionato è lungo e la classifica è corta". Così Massimiliano Allegri , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione al prossimo impegno stagionale, che vedrà il Milan ospitare la Roma di Gian Piero Gasperini all'incontro valido per la 10ª giornata di campionato. Reduci dai pareggi con Pisa e Atalanta, i rossoneri si presentano all'appuntamento in programma alle 20.45 di domenica 2 con 18 punti a pari merito con l'Inter e un ritardo di 3 lunghezze dai giallorossi. Il calendario prevede poi la trasferta di Parma di sabato 8 e a seguire il derby della Madonnina di domenica 23. Queste le parole del tecnico, che ha anzitutto fatto il punto sulle condizioni dei giocatori: "Abbiamo perso un po' di giocatori ma sono cose che succedono. Lo stiamo affrontando nel migliore dei modi, dobbiamo cercare di recuperare al meglio le energie perché giocano sempre gli stessi più o meno. Abbiamo una partita bella da giocare, difficile, Gasperini ha dato subito un'impronta chiara. E' la squadre che nel 2025 ha vinto più trasferte di tutti e ha avuto più clean sheet in campionato, noi invece nelle ultime partite abbiamo sempre subito gol e domani dovremo essere bravi a invertire questa tendenza".

Allegri: "Così si ferma Dybala"

"Leao sta bene, ieri si è allenato. Tomori fortunatamente sono state escluse problematiche al ginocchio ma ha un gran versamento sulla coscia, vediamo oggi se dà la disponibilità o no ma è molto difficile. Pulisic lo avremo prima di Parma. Rabiot è molto difficile. Gimenez ha questo problema alla caviglia, vediamo oggi: se sta bene verrà con noi altrimenti per Parma. Estupinan è recuperato, Jashari ha fatto solo un allenamento e difficilmente sarà in panchina. Nkunku sta meglio, potrebbe essere della partita. Ci aspettiamo molto da lui però domani è una partita che va giocata soprattutto di squadra, dobbiamo fare meglio in fase difensiva e togliere gli errori sui dettagli. La Roma è una squadra che rispetto alle occasioni che crea ha un'alta percentuale realizzativa. Nkunku? Secondo me può fare il centravanti, così come lo può fare Leao o come si può giocare con due attaccanti che svariano. La Roma sta facendo molto bene ed è meritatamente al primo posto, ha subito 4 gol e ti dà l'occasione di poter segnare sempre. Se resterà in cima fino alla fine non lo so perché il campionato è lungo e la classifica è corta. Come si ferma Dybala? Le qualità tecniche di Paulo non le scopriamo ora. E' un giocatore con la media realizzativa molto alta, quando tira in porte difficilmente sbaglia. Dovremo essere bravi a limitarlo, così come sta crescendo Soulé, Cristante e Pellegrini sono molto bravi... non a caso sono in testa alla classifica".