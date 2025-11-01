Da Dybala a Soulé, Allegri e la Juve che fu: “Qualità che non scopro di certo ora"

"La Roma sta facendo molto bene ed è meritatamente al primo posto, ha subito 4 gol e ti dà l'occasione di poter segnare sempre. Se resterà in cima fino alla fine non lo so perché il campionato è lungo e la classifica è corta". Così Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione al prossimo impegno stagionale, che vedrà il Milan ospitare la Roma di Gian Piero Gasperini all'incontro valido per la 10ª giornata di campionato. Reduci dai pareggi con Pisa e Atalanta, i rossoneri si presentano all'appuntamento in programma alle 20.45 di domenica 2 con 18 punti a pari merito con l'Inter e un ritardo di 3 lunghezze dai giallorossi. Il calendario prevede poi la trasferta di Parma di sabato 8 e a seguire il derby della Madonnina di domenica 23. Queste le parole del tecnico, che ha anzitutto fatto il punto sulle condizioni dei giocatori: "Abbiamo perso un po' di giocatori ma sono cose che succedono. Lo stiamo affrontando nel migliore dei modi, dobbiamo cercare di recuperare al meglio le energie perché giocano sempre gli stessi più o meno. Abbiamo una partita bella da giocare, difficile, Gasperini ha dato subito un'impronta chiara. E' la squadre che nel 2025 ha vinto più trasferte di tutti e ha avuto più clean sheet in campionato, noi invece nelle ultime partite abbiamo sempre subito gol e domani dovremo essere bravi a invertire questa tendenza".
Allegri: "Così si ferma Dybala"
"Leao sta bene, ieri si è allenato. Tomori fortunatamente sono state escluse problematiche al ginocchio ma ha un gran versamento sulla coscia, vediamo oggi se dà la disponibilità o no ma è molto difficile. Pulisic lo avremo prima di Parma. Rabiot è molto difficile. Gimenez ha questo problema alla caviglia, vediamo oggi: se sta bene verrà con noi altrimenti per Parma. Estupinan è recuperato, Jashari ha fatto solo un allenamento e difficilmente sarà in panchina. Nkunku sta meglio, potrebbe essere della partita. Ci aspettiamo molto da lui però domani è una partita che va giocata soprattutto di squadra, dobbiamo fare meglio in fase difensiva e togliere gli errori sui dettagli. La Roma è una squadra che rispetto alle occasioni che crea ha un'alta percentuale realizzativa. Nkunku? Secondo me può fare il centravanti, così come lo può fare Leao o come si può giocare con due attaccanti che svariano. La Roma sta facendo molto bene ed è meritatamente al primo posto, ha subito 4 gol e ti dà l'occasione di poter segnare sempre. Se resterà in cima fino alla fine non lo so perché il campionato è lungo e la classifica è corta. Come si ferma Dybala? Le qualità tecniche di Paulo non le scopriamo ora. E' un giocatore con la media realizzativa molto alta, quando tira in porte difficilmente sbaglia. Dovremo essere bravi a limitarlo, così come sta crescendo Soulé, Cristante e Pellegrini sono molto bravi... non a caso sono in testa alla classifica".
Allegri: "Contro Gasperini è sempre difficile"
"Leao e Nkunku insieme? Sono curioso di vederlo anch'io perché non hanno mai giocato insieme. A volte nel calcio si trovano combinazioni che non ti aspetti. Sanno giocare molto bene a calcio, hanno qualità importanti e potrebbero giocare insieme. Il minutaggio di Modric? Sta bene. A Bergamo abbiamo sbagliato molto tecnicamente ed eravamo sempre a rincorrere. Se non sbaglio dal 18' al 22' ci sono stati 4 minuti in cui sembrava che il pallone fosse una bomba. Luka è un punto di riferimento per la squadra, va bene così. La sosta? Vediamo se saranno convocati, a partire da Rabiot e Pulisic. I CT della nazionale, con cui collaboriamo, capiscono i momenti e le condizioni dei giocatori. Magari se un giocatore sta fermo un mese difficilmente può giocare una partita, noi gli diciamo come stanno i calciatori e poi loro sceglieranno. Gasperini? Ci siamo incontrati tante volte. Affrontarlo è molto difficile: le sue squadre sono fisiche, ti allargano il campo e impegnano molto. Verranno con noi Castiello, la punta dell'Under 23, e Sala. Sono ragazzi che ci potranno dare una mano qualora ce ne fosse bisogno. L'importante è fare una bella partita, giocare combattivi e di squadra". L'ex tecnico della Juve ha poi risposto sull'approdo di Luciano Spalletti alla Continassa e alle dichiarazioni dell'ex ct azzurro sull'obiettivo di entrare in corsa per lo Scudetto.
Allegri: "Spalletti? Le favorite sono Inter e Napoli"
"Rabiot? Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche e andare a chiedere ad altri giocatori quello che fa Adrian è sbagliato. Però per dire, Fofana sta crescendo molto sia in fase difensiva che di inserimento. Può crescere ancora tanto. Spalletti nella corsa scudetto? Posso fare a Luciano un grande in bocca al lupo. A livello di rosa, le due favorite per il campionato sono Inter e Napoli. Però c'è un gruppo di squadre che lottano per i primi 4 posti dove c'è Juve, Milan, Lazio, Atalanta, Bologna, lo stesso Como. Alla fine vincerà la migliore ma non dobbiamo mai perdere di vista l'obiettivo principale: tornare a giocare la Champions. Bisogna fare fatica, lottare, non deprimersi per due pareggi consecutivi, dare continuità. Domani se vinci non sei in Champions e se perdi non sei fuori: è un altro passo che dobbiamo fare per arrivare a marzo e lottare per i primi 4 posti. I primi 6 mesi della stagione sono importanti per creare le basi per il finale di stagione. Noi dobbiamo dare continuità ai risultati. Per arrivare in fondo, vincere le partite e fare classifica, non puoi vincere sempre"
Allegri: "Ecco cosa mi ha sorpreso di Modric"
"A volte si pareggia anche. Come sta Leao? Rafa dopo un primo mese e mezzo ottimo è stato frenato dall'infortunio. Ora sta ritrovando condizione, ha un buono spirito, ha voglia di fare bene. Sta a lui, la squadra lo aiuta e lui deve aiutare la squadra. Al momento non è ancora al 100%, ma si è messo di nuovo a disposizione con un certo atteggiamento propositivo. Cosa mi ha sorpreso di Modric? L'umiltà e la disponibilità con cui è arrivato e si è messo a disposizione. Sta facendo nel migliore dei modi il mediano davanti la difesa perché è talmente intelligente che capisce prima dove finisce la palla. Bartesaghi nuovo titolare? E' considerato uno dei titolari nella rosa del Milan. Deve avere più intraprendenza negli ultimi 30 metri, lì può determinare perché ha un piede molto buono. Loftus-Cheek? Devo valutare. Ne ho tre davanti: Loftus, Nkunku, Leao e il quarto può essere Saelemaekers"
