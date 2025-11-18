Rabiot in gruppo, che recupero per il Milan di Allegri: i dubbi in attacco per il derby con l'Inter

L’attesa sale a Milanello in vista del derby di domenica sera, una sfida che vale molto più dei tre punti per Milan e Inter. La squadra di Allegri sta intensificando la preparazione per quello che si preannuncia come un confronto ad altissima tensione, decisivo sia per la classifica sia per l’autostima del gruppo. Il pareggio contro il Parma prima della pausa ha lasciato un retrogusto amaro, motivo in più per cercare subito il riscatto nella partita più sentita dai tifosi rossoneri. L’ambiente è carico e il derby rappresenta l’occasione ideale per rilanciare entusiasmo e continuità. A Milanello si respira un clima di concentrazione totale, con lo staff focalizzato sui dettagli che possono fare la differenza e Allegri in questo senso sorride per un recupero importante in vista della gara contro l' Inter .

Rabiot torna in gruppo

Una buona notizia arriva dal centrocampo: Adrien Rabiot è tornato a disposizione dopo settimane di stop. Il francese, fermo da metà ottobre per un infortunio muscolare, è rientrato ad allenarsi con il gruppo, un passo importante in vista del possibile impiego nel derby. La sua ultima apparizione risale al 5 ottobre, nella trasferta contro la Juventus, prima che una lesione al soleo del polpaccio sinistro lo costringesse ai box durante la pausa per le nazionali. Dopo 44 giorni di recupero, il centrocampista ha finalmente ritrovato il campo e Allegri può considerarlo nuovamente arruolabile. Più complicata invece la situazione di Gimenez, ancora alle prese con un fastidio alla caviglia rimediato alla vigilia di Milan-Roma. Nella seduta pomeridiana ha svolto lavoro personalizzato, segno che il problema non è ancora del tutto rientrato. Lo staff medico continuerà a monitorarlo quotidianamente per valutare se potrà recuperare in tempo. A oggi, la sua presenza nel derby resta incerta e dipenderà dalle sensazioni dei prossimi giorni.

Rientri dalle nazionali: tre sorprese e un’agenda fitta

La ripresa degli allenamenti a Milanello è stata accompagnata da tre rientri anticipati: Maignan, Gabbia e Ricci, inizialmente attesi per mercoledì, hanno deciso di tornare con 24 ore d’anticipo, mettendosi immediatamente a disposizione dello staff tecnico. Un segnale importante, che testimonia la volontà del gruppo di farsi trovare pronto per il derby. Il resto dei nazionali seguirà il piano originale: Pavlovic, Odogu, Nkunku, Leao e Modric rientreranno nella giornata di mercoledì, pronti a unirsi ai compagni dopo gli impegni internazionali. Per Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi, invece, il rientro è previsto per giovedì, dato che sono impegnati con le rispettive selezioni. Allegri dovrà quindi gestire un gruppo a ranghi variabili nei primi giorni della settimana, calibrando i carichi di lavoro per garantire a tutti freschezza e concentrazione in vista della sfida contro l’Inter.