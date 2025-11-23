Inter-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

"Sarà una partita bella, spero divertente perché è un'immagine importante che diamo al calcio italiano nel mondo - ha detto l'allenatore nerazzurro -, una gara che va in mondovisione, e poi perché c'è questa rivalità in città, per la storia, per la tradizione, per quello che rappresentano le due squadre nel calcio italiano ed internazionale. Ma alla fine è sempre una partita come tutte le altre. Serviranno attenzione, determinazione, tutto quello che ho trasmesso sin da quando sono arrivato. Domani dal punto di vista motivazionale la squadra darà qualcosa in più, per loro è normale ma per me no, perché vorrei questa motivazione, determinazione e concentrazione sempre, anche quando affrontiamo squadre meno blasonate. Nel derby non esistono favoriti, si parte da 50 e 50. Bisogna essere determinati, motivati, capire i momenti, portare gli episodi dalla tua parte, alzare l'attenzione, correre un po' di più e vincere qualche duello o contrasto in più. Così si hanno più possibilità di raggiungere il risultato". Queste le parole di Chivu, che ha commentato la sfida di questa sera contro il Milan di Max Allegri. Il tecnico rossonero ha replicato così: "L'Inter insieme al Napoli è la favorita per lo scudetto, ha vinto 11 delle ultime 12 partite. Ha giocatori tecnici e fisici, però il derby comunque è sempre a sè. Dovremo essere bravi a fare una partita molto valida ed essere più attenti, quello che ci è mancato a Parma. Per i bookmakers l'Inter è favorita? Intanto si parte da 0-0. L'Inter è una squadra forte, in un ottimo momento di condizione fisica e tecnica ma lo siamo anche noi."