Modric e la frase sul Milan che fa rumore: "Ho fatto un passo indietro". A volte le cose...

Luka Modric , leggenda del Real Madrid ora tra le fila del Milan , è stato intervistato dall'amico Slaven Bilic (ex allenatore della Croazia ed ex giocatore di Hajduk, West Ham ed Everton) nel suo podcast "Il fallimento del campione". Il nazionale croato ha dichiarato : "Dopo il Real Madrid , ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Credo di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto nel calcio italiano visto che il Milan era la mia squadra preferita".

Dal Tottenham al Real Madrid

Nel 2011, quando militava nel Tottenham, c'era stato l'interessamento del Chelsea per Modric ma Daniel Levy, presidente degli Spurs, gli disse: "L'unica squadra in cui ti lascerei andare è il Real Madrid". Modric ha raccontato: "Nonostante mi avesse detto tutto questo, le trattative sono state estremamente dure e molto lunghe. Avevo la sua parola e mi aspettavo che la mantenesse. È stato incredibilmente difficile per me, a causa del mio passato con il club e del mio rapporto con i tifosi: non è il mio carattere. Ma non vedevo altra via d'uscita", ha confessato Modric, che ha persino pensato di scioperare e rifiutarsi di giocare per il Tottenham. Alla fine, Tottenham e Madrid si accordarono per una cifra di circa 42 milioni di euro. Il croato ha giocato 13 anni nelle Merengues vincendo 6 Champions League e 1 Pallone d'Oro.

Il desiderio di Modric

"Tutti sanno che tipo di club è il Real Madrid, dove la mediocrità non è tollerata, e il solo fatto di aver mantenuto questo livello in un club del genere per così tanti anni è la cosa più incredibile tra tutti i successi che ho ottenuto. L'ho sempre detto: non erano solo parole vuote o adulazione per i tifosi, la società o chiunque altro; il mio desiderio più sincero era ritirarmi a Madrid. Ma, in parole povere, tutto ha un inizio e una fine. A volte le cose non vanno come previsto". Questo il desiderio calcistico di Luka Modric che poi ha continuato così: "Quando ho visto l'addio che ho avuto, non me lo sarei mai aspettato nemmeno nei miei sogni più sfrenati. Tutto è stato perfetto, molto emozionante. Sono molto emotivo, ma non lo mostro, lo nascondo molto; tuttavia, questi ultimi giorni a Madrid sono stati emozionanti per me. Questo amore dei tifosi, del club, delle persone legate al Real è qualcosa che mi accompagnerà per sempre".