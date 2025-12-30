Maignan e il rinnovo alla Leao: l'offerta del Milan, il ruolo di Allegri e l'alternativa per giugno

Maignan con Claudio Filippi è più...Allegri

Max Allegri, fino ad oggi, ha giocato un ruolo fondamentale nell’alleggerimento della posizione di Maignan verso il discorso del rinnovo, con la freddezza di Mike dovuta più ad una questione di principio rispetto all’aspetto economico. Il feeling con Allegri è ottimo, quello con Claudio Filippi è definito spettacolare tanto è vero che nella conferenza pre Napoli-Milan di Supercoppa, il portiere aveva dichiarato: «Mi ha portato molta serenità. È una persona che ha molta esperienza, ha sangue freddo, sa gestire un gruppo di portieri. Lavorare con gente così è molto più facile. Non voglio fare paragoni, ma parlo di lui e mi sento molto bene con quello che mi propone in allenamento, come gestisce il mio carattere e le mie cose. Sono felice, spero che continui così per tutta la stagione». Adesso si sta per arrivare al tavolo finale, al momento delle decisioni finali e irrevocabili che daranno l’indirizzo presente e futuro della porta milanista.