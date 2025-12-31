Milan, Allegri tra sorrisi e pensieri per il Cagliari: due recuperi e due top da monitorare

Milan, le novità su Gabbia e Leao

La notizia principale riguarda Gabbia, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo: il difensore rossonero punta ora alla convocazione per la gara contro il Cagliari. Buone sensazioni anche da Leao, che continua a lavorare con la squadra e, dopo aver completamente smaltito il problema che lo aveva costretto al forfait contro il Sassuolo e Verona, si candida seriamente a una maglia da titolare. Situazione diversa ma sotto controllo per Pulisic. L’esterno statunitense è alle prese con un fastidio al flessore e oggi ha svolto lavoro personalizzato. Nonostante ciò, filtra ottimismo: la sua convocazione non dovrebbe essere in dubbio e già nella giornata di domani dovrebbe rientrare in gruppo. Attenzione anche alle condizioni di Nkunku. L’attaccante francese ha accusato una botta nell’ultimo turno di campionato e ha proseguito con un programma differenziato, ma lo staff medico non è preoccupato. Anche per lui cresce la fiducia in vista della trasferta contro il Cagliari e nelle prossime ore Allegri e lo staff prenderanno la scelta migliore, cercando anche di evitare rischi inutili.