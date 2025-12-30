Allegri ridimensiona il Milan, poi si lancia nel suo gioco preferito: chissà se uscirà allo scoperto

Ambizioni e prudenza: perché Allegri abbassa l'asticella del Milan

È anche il suo non felicissimo bis bianconero, tra alti e bassi in campo e terremoti societari, che forse preoccupa Allegri. Aver tenuto la nave a galla, e aver comunque centrato il piazzamento Champions fu giudicato scontato ma - un po’ come avvenne in precedenza anche per lo scudetto di Sarri - con ottime probabilità non lo era. Se ora candidasse il Milan allo scudetto, un eventuale terzo o quarto posto passerebbe per un mezzo fallimento: sarebbe paradossale, venendo da un ottavo posto e con un monte ingaggi inferiore rispetto a Inter e Napoli nell’ordine di alcune decine di milioni di euro, ma il rischio è dietro l’angolo. Con nove punti in più rispetto allo scorso campionato, e un percorso che può essere da scudetto ma può anche incontrare qualche rallentamento, meglio tenere bassa l’asticella delle ambizioni e alta quella dei risultati. Se poi la quota si rivelerà esatta, e i rossoneri avranno mantenuto l’andatura, Allegri sarà sempre in tempo per uscire allo scoperto e urlare tana libera tutti.