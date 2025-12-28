Allegri, Agnelli è sempre "il presidente" Juve: "Più che stasera... devo scappare!"

Il Milan dimentica la Supercoppa e torna al successo sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug. I ragazzi di Massimiliano Allegri superano 3-0 l'Hellas Verona nel match del Meazza valevole per la 17esima giornata di Serie A 2025/2026: decidono la rete di Christian Pulisic e la doppietta di Christopher Nkunku. Al termine dell'ottima prestazione dei rossoneri ha preso la parola Max Allegri, il quale ha commentato la prestazione decisamente positiva dei suoi e la doppia gioia personale dell'ex attaccante del Chelsea, sbloccatosi in Serie A. In tribuna a San Siro era presente anche l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli , con Allegri che l'ha ringraziato ed ha affermato: "Mi ha fatto molto piacere che il presidente sia venuto a vedere la partita, oltre all'aspetto professionale abbiamo un rapporto che va al di la a livello umano. Piu che stasera a cena andiamo ora, infatti devo scappare che c'è il ristorante che ci aspetta a pranzo." Una parola che fa tornare al passato, quella del ristorante: d'altronde nacque proprio così l'arrivo di Allegri alla Juventus per sostituire Antonio Conte e la sua rabbia per il mercato bianconero che lo portò ad abbandonare la panchina della Juve. "Quando ti siedi in un ristorante da 100 euro non puoi pensare di mangiare con 10", la frase che è passata alla storia per giustificare un cammino europeo non eccelso, quella del grande addio e del grande gelo con Agnelli e quella dell'arrivo di Max per l'inizio di un quinquennio storico. Con la finale di Champions subito al primo anno... Di cosa parlerà a pranzo con Andrea Agnelli? "Cazzeggeremo com’è giusta che sia. Mi ha fatto molto piacere che sia venuto, soprattutto se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole, lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol" ha poi risposto Allegri in conferenza.

Allegri: "Abbiamo perso dei palloni, dobbiamo migliorare"

"Nel primo tempo eravamo un po' contratti, ma ordinati. Molto meglio nella ripresa. Ci sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso, dopo il 3-0 dovevamo tenere palla. Abbiamo perso diversi palloni che potevamo gestire meglio, è un aspetto che dobbiamo assolutamente migliorare". Lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta 3-0 contro l'Hellas Verona. "Più si va avanti e più diventa difficile. Bisogna prepararsi per bene per la complicata trasferta di Cagliari. Abbiamo un mese e mezzo importante da qui al 15 febbraio, ci sarà bisogno di tutti. La quota scudetto al momento potrebbe essere sugli 84 punti. Per noi oggi era importante vincere contro una squadra scorbutica, finalmente abbiamo battuto una piccola in casa. Dobbiamo continuare a lavorare con serenità, con l'obiettivo di tornare a giocare la Champions League", aggiunge l'allenatore rossonero.

"Nkunku? Ci teneva a fare bene"

Max Allegri ha commentato anche l'ottima prestazione di Christopher Nkunku, che ha finalmente trovato la prima rete in Serie A dopo l'iniziale periodo di difficoltà affrontato dall'ex attaccante del Chelsea, realizzando addirittura una doppietta che ha trascinato i rossoneri alla vittoria contro il Verona: "È un ragazzo molto sensibile, ci teneva a fare bene. Dopo il rigore si è sbloccato e ha fatto un gol che è nel suo DNA. Credo che possa migliorare come tutti. Infortuni? Abbiamo bisogno di ritrovare Leao al 100%, anche Pulisic non lo è ancora. Dobbiamo tornare a giocare la Champions l'anno prossimo, come ha detto Capello è molto difficile".