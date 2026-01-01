Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Jashari, un gennaio da... Modric: Allegri, obbligo turnover. Milan, insidia calendario

Sei gare in 23 giorni: gli avvicendamenti diventano un obbligo. Il 40enne croato andrà centellinato: l’ex Bruges in rampa di lancio
Pietro Mazzara
4 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Sarà un gennaio tostissimo per il Milan, che per la prima volta in stagione si troverà a giocare come se avesse la Champions League nel calendario o quasi. Dal 2 al 25 gennaio, la squadra di Massimiliano Allegri si troverà a scendere in campo sei volte, con quattro trasferte e due match casalinghi. Lontano dal fortino di casa, il Milan giocherà contro il Cagliari (il 2 gennaio), la Fiorentina (domenica 11 alle 15), il recupero contro il Como (il 15 gennaio alle 20:45) e lo scontro diretto contro la Roma all’Olimpico il 25 gennaio, sempre in notturna. In casa, invece, giocherà contro il Genoa l’8 gennaio e poi il 18 ospitando il Lecce.

Allegri e la gestione della rosa: centrocampo chiave nel tour de force

Tra l’altro, da dentro Milanello, vi è un po’ di irritazione per la poca distanza tra la partita contro il Genoa e quella con la Fiorentina, ma questo aspetto verrà trasformato in una motivazione ulteriore da Massimiliano Allegri, che sarà chiamato ad attingere a buona parte della rosa per non arrivare a spremere i “titolarissimi”. Se in attacco l’imminente tesseramento di Füllkrug e il possibile ritorno tra i convocati di Rafa Leao pongono fine all’emorragia numerica, è in mezzo al campo che Allegri ha la scelta più ampia.

Nelle ultime gare, Loftus-Cheek ha sopravanzato Fofana nella titolarità, ma il francese – che è stato un perno della prima parte di stagione – presto tornerà titolare e questo tour de force potrebbe portare l’allenatore livornese ad alternarli anche in base alle altre scelte che potrà fare. Perché Luka Modric non potrà giocarle tutte così come Adrien Rabiot e dietro di loro ci sono Ardon Jashari e Samuele Ricci che spingono per prendersi nuovi minuti da mettere nelle gambe. E non va mai dimenticato come stia per iniziare il quadrimestre che porterà alla Coppa del Mondo e tutti e sei i centrocampisti rossoneri (con l’auspicio che l’Italia si qualifichi al Mondiale) hanno legittime ambizioni di essere convocati dalle rispettive nazionali. Soprattutto Loftus-Cheek vuole riprendersi la maglia della nazionale inglese e con le rose ampie, sa che solamente facendo un’ottima seconda parte di campionato potrà convincere Tuchel a portarlo negli Stati Uniti, Canada e Messico.

 

 

Milan, le ultime in vista degl Cagliari

In vista di Cagliari, come detto, la novità più importante dovrebbe essere il ritorno tra i convocati di Rafa Leao mentre Matteo Gabbia sta continuando a svolgere un lavoro personalizzato per smaltire l’iperestensione al ginocchio subita contro il Sassuolo. Plausibile un suo recupero per il Genoa.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS