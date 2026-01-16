Maignan salva e rinnova, offerta per Kostic, sbuca Goretzka: Tare e il mercato Milan

L’ultima volta che il Como aveva perso in casa era il 25 maggio (0-2 contro l’Inter nell’ultima recita inzaghiana): dopo - tra campionato e Coppa Italia - aveva infi lato 7 vittorie e 4 pareggi. Da questi numeri si evince l’importanza della vittoria rossonera contro i soldatini di Fabregas. Un successo che porta in calce soprattutto la firma di Massimiliano Allegri. «Direi che la squadra è stata resiliente perché voleva tanto questo risultato. Col Como non è facile giocare e, una volta in svantaggio, ci siamo disuniti. Poi, una volta trovato il pari a fi ne primo tempo, dopo che ci aveva tenuto in piedi Maignan, loro hanno iniziato a commettere errori tecnici e a concederci molti spazi in più e la partita è cambiata totalmente. Il rigore tolto a Leao? Lui voleva tirarlo ma ho deciso di farlo tirare a Nkunku».