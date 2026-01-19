Saelemaekers infortunato: l'esito degli esami e le novità verso Roma-Milan

Prima la corsa, lo stop di petto e l'assist al bacio per il gol vittoria di Fullkrug. Poi il dolore all'adduttore, lo stop e il cambio forzato. Alexis Saelemaekers è stato il protagonista, nel bene e nel male, del finale di partita tra Milan e Lecce. "Ho sentito una cosa all’adduttore - ha rivelato al termine dell'incontro -, non ho corso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà, meglio qualcuno che entra al 100%. Provo a fare del mio meglio per la squadra, oggi è arrivato l’assist".