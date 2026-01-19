Saelemaekers infortunato: l'esito degli esami e le novità verso Roma-Milan

Prima la corsa, lo stop di petto e l'assist al bacio per il gol vittoria di Fullkrug. Poi il dolore all'adduttore, lo stop e il cambio forzato. Alexis Saelemaekers è stato il protagonista, nel bene e nel male, del finale di partita tra Milan e Lecce. "Ho sentito una cosa all’adduttore - ha rivelato al termine dell'incontro -, non ho corso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà, meglio qualcuno che entra al 100%. Provo a fare del mio meglio per la squadra, oggi è arrivato l’assist".
L'esito degli esami: risentimento muscolare
In mattinata l'esterno belga si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno rilevato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Nessuna lesione per fortuna del Milan, che non dovrà fare a meno di Saelemaekers a lungo. In settimana le sue condizioni andranno rivalutate ma lo stop dovrebbe essere breve. Nonostante questo, la sua presenza contro la Roma, sua ex squadra e prossimo impegno di campionato della squadra di Allegri, è in dubbio.
Una stagione da incorniciare
Dopo i 7 gol e 5 assist nel corso dell'ultima stagione in prestito alla Roma, la scorsa estate Saelemaekers ha fatto ritorno a Milano. Massimiliano Allegri ha deciso di puntare su di lui, rendendolo il titolare indiscusso della fascia destra nel 3-5-2 rossonero. Il risultato? 2 gol e 4 assist in 21 presenze in Serie A. Il belga è diventato un idolo indiscusso dei tifosi e la sua assenza contro i giallorossi sarebbe molto pesante per l'allenatore rossonero. Al suo posto, infatti, dovrebbe giocare Athekame, giovane classe 2004 che in questa stagione ha giocato appena 152 minuti in Serie A.