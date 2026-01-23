Da zero a nove per due. Non è un’astrusa formula matematica, ma la situazione centravanti in casa rossonera. Dopo mesi di «chi ci metto in area di rigore?», Massimiliano Allegri grazie al mercato di gennaio ha trovato la soluzione Niclas Füllkrug che proprio domenica scorsa ha risolto la gara interna contro il Lecce che si stava trasformando in un difficile rebus da risolvere, ma fra qualche mese il tecnico rossonero potrebbe averne due di centravanti così. E il nome che continua a rimbalzare negli ambienti rossoneri è quello di Dusan Vlahovic .

L'uomo giusto al momento giusto

Il 32enne attaccante tedesco si è calato rapidamente e alla perfezione nel mondo Milan. Proprio un mese fa sbarcava a Milano per le visite mediche - 23 dicembre -, in anticipo rispetto all'apertura ufficiale del mercato per cercare di essere subito a disposizione di Allegri. E così è stato visto che il 2 gennaio ha esordito a Cagliari, mostrando nei venti minuti finali in cui è stato impiegato cosa avrebbe potuto portare di diverso nella squadra rossonera: sponde, possesso del pallone spalle alla porta, centimetri in area. Füllkrug - che oggi intorno alle 17 sarà al "Flagship Store" del club in via Dante a Milano per incontrare i tifosi - anche nelle successive partite ha sempre dato qualcosa ai compagni. Col Genoa (sullo 0-1, prima del pari di Leao) poteva starci un rigore su di lui per fallo di Ostigard; a Firenze - alla prima da titolare - ha aperto varchi per Pulisic (che l'americano non ha poi sfruttato davanti a De Gea); a Como, con un dito del piede fratturato quattro giorni prima al Franchi, ha aiutato la squadra, avanti 2-1, a gestire il vantaggio prima della rete “chiudi-match” di Rabiot.

Infine, il colpo di testa da tre punti col Lecce dopo neanche due minuti dal suo ingresso in campo. Non è ancora chiaro se a Roma domenica sera l'ex West Ham avrà o meno una chance dall'inizio, ma il suo contributo sarà comunque necessario. Il Milan sta apprezzando molto come il tedesco si è calato in questa avventura, per lo spirito, l'entusiasmo e il sacrificio. Füllkrug sta piacendo e se la sua esperienza in rossonero continuerà su questi binari, il riscatto a 5 milioni potrebbe essere scontato, non fosse altro perché così Allegri si ritroverà in organico un centravanti affidabile, non ingombrante e con esperienza internazionale. Perfetto per una rosa che - tutti sperano a Milanello e dintorni - tornerà a misurarsi in Champions.

In coppia con Vlahovic?

Füllkrug ha il profilo ideale per essere in futuro l'alternativa al "9" titolare. Un giocatore che arriverà dal mercato e che potrebbe essere Vlahovic. Il serbo è stato corteggiato da Allegri per tutta l'estate, ma, a differenza di Rabiot, non è stato poi possibile acquistarlo. Il suo contratto però è ancora in scadenza con la Juventus e l'addio sembra scontato. Tare nelle ultime settimane ha avuto più di un contatto con il suo agente, Darko Ristic, ufficialmente per trattare il giovane montenegrino Andrej Kostic del Partizan Belgrado, ma è chiaro che si sia parlato anche del bianconero. Gli ostacoli - così come in estate - rimangono le richieste per l'ingaggio e le commissioni (per lo più arrivando da svincolato), ma il Milan non mollerà facilmente la pista Vlahovic. Sapendo di avere comunque in casa un'alternativa pronta all'uso.