Clamoroso Mateta, Juve e Milan hanno scansato un fosso: rischia fino a 4 mesi di stop!

Mateta, l'operazione è possibile

Ma il Milan ha fatto bene o ha avuto un eccesso di timori? Probabilmente la scelta del club rossonero è stata corretta, anche perché nella giornata di ieri sono arrivati diversi rumors dall'Inghilterra. Mateta pare infatti che da tempo gestisca i suoi allenamenti, facendo a volte lavori in gruppo e altri personalizzati, giocando poi con infiltrazioni. E in serata ha iniziato a circolare anche la possibilità che ora il francese finisca sotto i ferri, rimanendo così fermo ai box per 3-4 mesi, confermando le paure del Milan, incerto se investire 35 milioni. Insomma, come accaduto ad agosto per Boniface - arrivato a Milano e rispedito in Germania (ora il nigeriano, che il Werder Brema ha rimandato al Bayer Leverkusen dopo cinque mesi di prestito, sta valutando se ritirarsi a 25 anni) - il club rossonero ci ha visto giusto, anche se a questo punto vengono dubbi su come si sia arrivati a questo assalto immediato per Mateta - che era un obiettivo l'estate scorsa e sarebbe arrivato la prossima considerando l'intesa trovata con il suo entourage -, visto che già la Juventus non aveva affondato conoscendo le condizioni del giocatore. Milan che alla fine ha scelto di non proseguire neanche con il difensore. Come emerso già domenica, nessun affondo per Disasi del Chelsea. Allegri resterà così, fiducia a De Winter.