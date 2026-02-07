Milan, la cura Allegri cancella la difesa colabrodo. E l'ex Juve fa volare Maignan

C’era una volta la banda del buco. Dopo aver vinto lo scudetto con Stefano Pioli in panchina nella stagione ’21-22 con la miglior difesa della Serie A per gol incassati – 31 in 38 giornate, come il primo Napoli di Spalletti, arrivato terzo –, il Milan per tre annate è come se avesse riposto in un cassetto la fase difensiva. Prendendo in esame le sole partite di campionato, dunque 114 per i campionati ’22-23, ’23-24 e ’24-25, si nota come in ogni singolo torneo la squadra rossonera abbia subito più reti rispetto alle partite giocate. I gol subiti da Maignan e compagni sono stati rispettivamente 43 (’22-23 Pioli), 49 (’24-25 Pioli) e di nuovo 43 (’24-25 Fonseca-Sergio Conceição) per un totale dunque di 131, ovvero 1.15 di media a incontro. Uno sproposito. Poi, però, è arrivato Massimiliano Allegri e la banda del buco è svanita nel nulla. E pensare che i tre difensori con cui Allegri ha impostato il lavoro di questa stagione, a cui poi si è aggiunto Koni De Winter – ora pienamente sintonizzato nei movimenti della squadra dopo un avvio di campionato in salita –, sono gli stessi della passata stagione. Tomori, Gabbia e Pavlovic, oltre ovviamente a Maignan in porta, erano tutti presenti sotto la doppia gestione portoghese, ma il loro rendimento è clamorosamente cambiato. In meglio. Maignan, grazie anche alla cura Filippi e la ritrovata serenità sfociata nel recente rinnovo di contratto, è tornato ai livelli della stagione ’21-22, quando vinse lo scudetto da miglior portiere della Serie A. Gabbia, che già era stato il più affidabile del gruppetto, si è riscoperto leader e ora ambisce a qualcosa in più di una semplice convocazione in nazionale. Tomori appariva spesso distratto, dimenticando l’uomo in marcatura, mentre adesso è tornato attento e puntuale. E Pavlovic che si era “distinto” per diversi errori banali, è cresciuto tatticamente, con Allegri che lo sta istruendo da “braccetto” in grado pure di accompagnare l’azione. Se non bastasse questo, però, ci sono poi i numeri che vengono in soccorso di questa evoluzione della fase difensiva rossonera. Ci sono quelli banali, come i gol subiti, altri più specifici che raccontano molto del lavoro svolto a Milanello da Allegri insieme al suo staff.