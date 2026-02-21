Allegri vuole l’ex Juve ma costa 62 milioni: strategia e jolly Milan per abbassare il costo dell'affare

Ritorno mancato

Affare poi sfumato a causa della richiesta dei salentini di ottenere subito il milione di euro di valorizzazione che sarebbe maturato a fine campionato tra diritto di riscatto e contro-riscatto, ma soprattutto per il serio infortunio alla spalla che costringerà il gioiellino milanese a restare fermo ai box fino ad aprile. Un affare saltato sul più bello e svelato a Tuttosport un paio di settimane fa proprio dall’agente del gioiello milanista Beppe Riso: «Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale».