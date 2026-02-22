Il Milan gioca d'attacco: Allegri verso la rivoluzione per continuare a sognare, la strategia

MILANO - La sconfitta casalinga della Juventus contro il Como mette sul piatto del Milan un potenziale allungo determinante nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Perché in caso di successo contro il Parma , i rossoneri andrebbero a +11 sul 5° posto, dando uno strappo serio verso il raggiungimento dell’obiettivo minimo che la società si è fissata a inizio anno. E Massimiliano Allegri lo farà varando quella che, ad oggi, potrebbe essere la formazione più offensiva che abbia mai disegnato in campionato .

Milan, la scelta di Allegri: Pulisic e Leao di nuovo insieme

In primis ci sarà il ritorno della coppia d’attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. I due, nel corso dell’annata sportiva, hanno giocato insieme solamente quattro volte: una in Coppa Italia contro il Bari (ma per soli 17 minuti visto che Leao si fermò per infortunio) e poi soltanto tre volte in campionato contro Inter, Genoa e Lecce. I guai fisici di entrambi, che spesso si sono alternati nell’affitto del lettino dell’infermeria di Milanello, non hanno permesso ad Allegri di poter lavorare con costanza sull’affiatamento tra i due, ma questa sera si potranno rivedere il 10 e l’11 insieme. Dicevamo del potenziale offensivo alzato per questa partita e questa testimonianza arriva dalle prove tattiche effettuate negli ultimi due giorni. Perché ai lati di Luka Modric ci saranno Ruben Loftus-Cheek e Adrien Rabiot come mezzali, sugli esterni agiranno Alexis Saelemaekers e Pervis E stupiñán con Davide Bartesaghi che sarà arretrato sulla linea dei tre di difesa al fianco di Gabbia e Tomori, rispolverando così la posizione che ha occupato maggiormente lo scorso anno durante l’annata in Serie C con Milan Futuro.

Milan, le condizioni di Pavlovic e Gimenez

In pratica il Milan giocherà con una propensione offensiva che, dall’inizio, non si è mai vista nel corso di questa stagione e Allegri lo farà per aggredire – almeno sul piano teorico – la partita in maniera diversa rispetto alle ultime uscite, dove il Milan è stato più attendista e sornione a prescindere dall’avversario. Sospiro di sollievo per Strahinja Pavlovic, che si è messo a disposizione dell’allenatore e dei compagni e, seppur non al top della forma post intervento di Van der Brempt mercoledì, sarà in panchina. Di fatto, l’unico giocatore non ancora disponibile è Santiago Gimenez, che dovrebbe smaltire la fase post operatoria nel giro delle prossime settimane per poi rientrare in gruppo per il rush finale della stagione.