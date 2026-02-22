Landucci: “Amareggiati, volevamo vincere ma la palla non voleva entrare”. Sul gol Parma e il Var…

MILANO - Allegri squalificato, parla Marco Landucci nel postpartita di Milan-Parma. Il vice di Allegri analizza così il ko interno ai microfoni di Sky: "Non siamo contenti, il Parma ha fatto una ottima partita. La palla non voleva entrare oggi, martedì riprendiamo un po' amareggiati dopo tanti risultati utili. Ora ripartiamo con entusiasmo. La squadra era dispiaciuta, noi dobbiamo pensare al nostro percorso, a fare più punti possibili e partita dopo partita arrivare al ritorno in Champions. Dobbiamo fare più punti possibili".
L'analisi della partita
"Noi pensiamo che con questa squadra abbiamo fatti tanti punti, nel secondo tempo volevamo sbloccarla, poi se non fai risultato sembra tutto sbagliato. Noi non abbiamo fatto gol e loro sono stati bravi. Siamo stati un po' sfortunati ma il calcio è questo", aggiunge Landini che poi conclude: "Ogni partita ha le sue insidie, il campionato italiano è difficile. Il più difficile al mondo. Abbiamo fatto il massimo ma non ci siamo riusciti, ripartiamo e pensiamo alla Cremonese. Gabbia si è fatto male nel riscaldamento, Loftus Cheek si è fatto male subito e abbiamo dovuto cambiare, è stata una serata un po' così".
Landucci su arbitro e Var
A Dazn parla dell'episodio che ha deciso il match: "Ormai si parla sempre di Var e arbitri. E' molto difficile arbitrare. Io sono di parte e non voglio commentare, giusto che parlino i neutrali. Noi non vogliamo alibi, l'arbitro ha deciso così. Sono semi blocchi che facciamo anche noi. Non li voglio commentare, meglio che lo facciate voi che siete più neutrali. E' un momento dove tutti parlano, noi anche esageriamo, ma bisogna accettare la scelta e andare avanti. Oggi abbiamo fatto tanto possesso e nessun gol, conta quello nel calcio". Poi chiosa: "Quando troviamo squadre molto chiuse, facciamo molta fatica. In settimana avevamo fatto bene, ma senza palla dovevamo fare meglio, troppi cross".
Cuesta dopo Milan-Parma
"La mentalità della nostra squadra è incredibile, non è facile rimanere concentrati per tutta la gara contro un avversario così forte". Carlos Cuesta, allenatore del Parma, analizza la vittoria esterna per 0-1 contro il Milan. "Faccio i miei auguri a Loftus-Cheek, spero stia bene e i nostri pensieri sono anche per lui - esordisce il tecnico spagnolo parlando dell'infortunio subito dal centrocampista inglese in avvio di gara -. Abbiamo giocato la partita sapendo di non dover lasciare spazi al Milan, creando la massima difficoltà possibile a livello offensivo. Abbiamo creato qualche pericolo ma restando ordinati e organizzati. Ci sono tante cose da migliorare ma siamo contenti del risultato. Adesso pensiamo alla partita importantissima che abbiamo contro il Cagliari. Tre vittorie di fila? I risultati non dipendono solo da noi - ha chiuso il tecnico -, non eravamo scarsi dopo le sconfitte con Juventus e Atalanta e non siamo fenomeni oggi. Dobbiamo restare molto equilibrati e continuare a lavorare".
