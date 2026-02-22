Landucci: “Amareggiati, volevamo vincere ma la palla non voleva entrare”. Sul gol Parma e il Var…

L'analisi della partita

"Noi pensiamo che con questa squadra abbiamo fatti tanti punti, nel secondo tempo volevamo sbloccarla, poi se non fai risultato sembra tutto sbagliato. Noi non abbiamo fatto gol e loro sono stati bravi. Siamo stati un po' sfortunati ma il calcio è questo", aggiunge Landini che poi conclude: "Ogni partita ha le sue insidie, il campionato italiano è difficile. Il più difficile al mondo. Abbiamo fatto il massimo ma non ci siamo riusciti, ripartiamo e pensiamo alla Cremonese. Gabbia si è fatto male nel riscaldamento, Loftus Cheek si è fatto male subito e abbiamo dovuto cambiare, è stata una serata un po' così".

Landucci su arbitro e Var

A Dazn parla dell'episodio che ha deciso il match: "Ormai si parla sempre di Var e arbitri. E' molto difficile arbitrare. Io sono di parte e non voglio commentare, giusto che parlino i neutrali. Noi non vogliamo alibi, l'arbitro ha deciso così. Sono semi blocchi che facciamo anche noi. Non li voglio commentare, meglio che lo facciate voi che siete più neutrali. E' un momento dove tutti parlano, noi anche esageriamo, ma bisogna accettare la scelta e andare avanti. Oggi abbiamo fatto tanto possesso e nessun gol, conta quello nel calcio". Poi chiosa: "Quando troviamo squadre molto chiuse, facciamo molta fatica. In settimana avevamo fatto bene, ma senza palla dovevamo fare meglio, troppi cross".