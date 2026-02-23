Tuttosport.com
Tifosi Milan scippati, rivolta social tra furia e ironia: “Guardate il labiale di Troilo su Marotta”

Monta la rabbia a San Siro dopo gli episodi su Maignan, Bartesaghi e Loftus-Cheek: “Cosa sta cucinando il presidente dell’Inter”
Milan

Milan

Polemiche e ancora polemiche. Ormai ogni settimana è sempre la stessa storia e in diverse gare tocca vedere errori arbitrali. Tra questi episodi c'è anche la partita di Milan-Parma, vinta dai gialloblù per 1-0 con la rete di testa di Troilo a dieci minuti dalla fine. Un’azione contestata per un paio di contatti che Piccinini, in presa diretta, ravvisa come falli - in particolare l’ostruzione di Valenti su Maignan in occasione del gol - ma che, dopo un controllo al VAR durato cinque minuti, decide di convalidare. Ma non è l'unica cosa successa all'interno della sfida di San Siro a creare dubbi e ad alimentare polemiche da parte dei tifosi.

Corvi-Loftus Cheek e l'uscita fuori tempo

A inizio partita è subito episodio dubbio: Bartesaghi va al cross, Corvi esce coi pugni ma viene anticipato dal suo difensore e poi frana addosso a Loftus-Cheek che rimane a terra. Ingresso dello staff medico per il centrocampista inglese, Piccinini nel frattempo fischia fallo per carica sul portiere gialloblù e qui le perplessità dei tifosi: "Il portiere del Parma esce fuori tempo e commette un fallo criminale su Loftus-Cheek. Il tutto in area di rigore e con la palla in gioco. Rigore netto. Ruben portato in ospedale. Il killer Piccicini fa finta di niente, a Lissone i monitor erano spenti". E ancora: "L'uscita del portiere del Parma è scriteriata, non è uno scontro di gioco. Assurdo"

Le condizioni di Loftus Cheek

A seguito dello scontro Loftus Cheek è costretto a uscire dal campo in barella e a essere trasportato in ospedale. La diagnosi non è di quelle positive perché il centrocampista del Milan è sottoposto a tutti gli accertamenti necessari e gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura dell’osso alveolare, oltre alla rottura dei denti superiori causata dall’impatto. Fortunatamente, il referto medico esclude qualsiasi perdita di coscienza e traumi cranici. Il centrocampista inglese verrà operato nelle prossime ore per risolvere la lesione. I tempi di recupero si prospettano piuttosto lunghi. Una stima più precisa verrà fornita dallo staff medico dopo l’intervento.

Valenti-Maignan e il gol di Troilo

L'altra azione incriminata è quella del gol del Parma. Azione da calcio d'angolo: Valeri scodella sul secondo palo con Valenti a posizionarsi di spalle vicino a Maignan che, quando prova a girarsi superato dal pallone, si trova l'ostruzione del difensore argentino. La traettoria del pallone arriva sul secondo palo con Troilo a svettare più alto di Bartesaghi ma con metodi poco ortodossi. E la domanda più gettonata è proprio questa: "Perché interviene il Var?". Dubbi e polemiche con i tifosi del Milan assolutamente arrabbiati per la situazione: "Cosa sta cucinando Marotta", "I sicari hanno eseguito", "Guardate il labiale di Troilo, urla 'Andiamo Marotta'", "Due falli nella stessa azione. Se il Var non interviene in queste occasioni, togliamolo". O ancora: "Trollo commette fallo, ogni partita è indirizzata, guardatelo voi sto schifo". A chiudere il pensiero più generale: "Il problema è che ormai le partite vengono arbitrate dal VAR. Piccinini ha impiegato 5 minuti prima di decidere. Il che dice tutto".

