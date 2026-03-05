"Firmo col sangue! Pirlo riserva con Allegri e l'attacco da Milan: Kean insieme a..."

Ci sono somiglianze a parte Allegri tra il vostro Milan e quello attuale? «Direi di no. La nostra squadra era di ben altro livello: basti pensare che in quel Milan un campione come Pirlo quell’anno faceva la riserva e ho detto tutto. Ora l’Inter è più forte, ma con Allegri i rossoneri sanno come preparare le partite importanti e possono giocarsela».

"Allegri sa togliere..."

Allegri resta il valore aggiunto in casa Milan? «Assolutamente si. Max sa togliere la pressione ai giocatori ed è bravissimo a livello mentale nel preparare la gara. Da questo Derby il Milan non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare».

Cosa manca al Milan per raggiungere il livello dell’Inter? «Un top player davanti. I nerazzurri hanno Lautaro che è l’anima della squadra e segna 20 gol all’anno. Al Milan non c’è uno così. Prenderei Lewandowski: basta mezze figure, per vincere servono i campioni e l’operazione Modric lo dimostra. Proverei il bis col polacco».