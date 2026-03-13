Tre “9” per un posto nel Milan del futuro: si giocano tutto nel rush finale

MILANO - Un finale di stagione per giocarsi la permanenza al Milan . Il rush finale del campionato sarà un importante banco di prova finale per Niclas Füllkrug , Christopher Nkunku e Santiago Gimenez , tutti e tre per motivi diversi e con situazioni diverse. L’attaccante tedesco, arrivato nel mercato invernale, ha realizzato un solo gol in 12 presenze, molte delle quali da subentrato e con il Milan impegnato nella difesa del risultato, il che lo ha portato - spesso - a giocare più in sacrificio difensivo che per fare gol. Ha un diritto di riscatto a 5 milioni, ma se la cifra appare più che accessibile, c’è da capire quella che sarà la sua volontà: rimanere al Milan da comprimario o cercare una squadra dove poter essere titolare. Perché il Milan, in estate, andrà a caccia di un attaccante importante e che ben si sposi con il 3-5-2 di Massimiliano Allegri e Füllkrug potrebbe voler trovare maggior spazio piuttosto che ridursi a rincalzo, nonostante il Milan giocherà anche in Champions League, con un aumento significativo delle partite.

Nkunku: rendimento altalenante e investimento da rilanciare

Christopher Nkunku, invece, nell’attuale sistema di gioco ha alternato momenti negativi ad un periodo positivo, ma anche lui è tornato nelle retrovie decisionali di Allegri, che vede in Pulisic e Leao la coppia con la quale terminare il campionato. A gennaio, il francese era finito nel mirino del Fenerbahçe del suo ex tecnico al Lipsia, Domenico Tedesco, ma non se ne fece nulla e quel rifiuto coincise con il suo momento più alto, con gol e assist. Per rendere, oltre che di minuti, Nkunku ha dimostrato di aver bisogno di una prima punta fisica che gli possa aprire gli spazi, specie in un campionato molto chiuso come quello italiano. Su di lui, il club ha fatto un investimento importante in estate, 37 milioni, che però ad oggi non ha portato in toto i frutti sperati.

Gimenez rientra dall’infortunio: il Milan pensa già al mercato attaccanti

Santiago Gimenez è tornato in gruppo questa settimana dopo uno stop di quattro mesi, visto che la sua ultima apparizione in campo risale ad Atalanta-Milan del 28 ottobre. Da lì prima la curva conservativa e poi l’operazione di fine 2025 alla caviglia ne hanno condizionato la stagione. Adesso il Bebote è tornato e potrebbe essere convocato domenica contro la Lazio, ma va ricordato come in estate il Milan cercò di imbastire uno scambio con Dovbyk. Anche lui si gioca molto, col mondiale come possibile vetrina aggiuntiva. Anche perché il Milan, come detto, sul mercato si muoverà. Moise Kean, che potrebbe lasciare la Fiorentina, e Mateo Retegui, oggi in Arabia all’Al-Qadisiya, sono due target da tenere ben presenti. Nei radar anche Gabriel Jesus (Arsenal, ora assistito dallo stesso agente di Allegri), Darwin Nunez (ai margini nell’Al-Hilal) o Nicolas Jackson (Bayern Monaco, ma di proprietà del Chelsea).