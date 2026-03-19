Milan, contro il Toro torna Rabiot. Fiducia a Leao-Pulisic

Prosegue il lavoro del Milan in vista della sfida di sabato contro il Torino , una gara nella quale i rossoneri sanno di essere obbligati a tornare alla vittoria dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio . Perché se è vero che resta un certo margine sulla quinta (la Juventus), è altrettanto chiaro come sette punti non siano sufficienti per sentirsi tranquilli, e che un altro passo falso vorrebbe dire trovarsi risucchiati nel gruppone delle squadre in lotta per un posto in Champions. Obiettivo che Allegri ripeterà una volta di più nella conferenza stampa di domani (l'allenatore risponderà alle domande dei giornalisti alle 12), dopo averlo già ribadito anche alla squadra, chiamata a mettersi alle spalle la sconfitta di domenica scorsa e a ritrovare lo spirito che le ha permesso di vincere il derby due settimane fa. A centrocampo tornerà Rabiot , e per il Milan non potrebbe esserci notizia migliore , considerando la differenza di rendimento e di risultati con e senza il francese in campo. Davanti si va verso la conferma della coppia formata da Pulisic e Leao , anche loro attesi a una prova finalmente convincente dopo le ultime prestazioni negative, ma anche dopo le discussioni che hanno caratterizzato la gara e il post partita contro la Lazio.

Loftus-Cheek e Gabbia verso il ritorno contro il Napoli

Novità importanti per quanto riguarda gli infortunati: nei prossimi giorni Loftus-Cheek proverà un dispositivo di protezione per poter tornare a lavorare sul campo durante la sosta e provare a esserci per la trasferta contro il Napoli (l'inglese è stato operato a seguito dell'infortunio contro il Parma dello scorso 22 febbraio, quando ha subito la frattura del processo alveolare della mascella e la rottura di alcuni denti). La sfida contro il Napoli è l'obiettivo anche di Matteo Gabbia, il cui recupero dopo l'intervento di ernia inguinale dello scorso 3 marzo procede bene. Durante la sosta il difensore proverà ad aumentare i ritmi e i carichi di lavoro per poter tornare tra i convocati per la sfida del Maradona.

Il Pallone d'Oro di Modric a Milano

Da oggi, il Museo Mondo Milan ha accolto un nuovo speciale cimelio, il Pallone d'Oro di Luka Modric. Il croato ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera. Modric ha così scelto di mettere a disposizione di tutti i tifosi milanisti il più prestigioso riconoscimento individuale del mondo del calcio, vinto nel 2018 come primo calciatore croato di sempre. "Sin dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho avvertito una sensazione indescrivibile: per me, essere un giocatore di questo club significa realizzare un sogno - ha detto il centrocampista -. Condividere il mio Pallone d'Oro con tutti i nostri tifosi, che da mesi non mancano di dimostrarmi il loro sostegno in ogni partita, è un modo per restituire loro parte di questo affetto".