"Il mio nome è nella storia della Juve. E Allegri al Milan è più...": a tutto Rabiot

Sul ruolo: "Mi è sempre piaciuto fare tutto sul campo"

"Non mi è mai piaciuto essere un centrocampista con caratteristiche solo difensive o offensive, a me è sempre piaciuto fare tutto sul campo: aiutare la squadra a difendere, poi a ripartire, a tenere palla, a dimostrare la mia tecnica con tiri in porta e inserimenti. Cerco sempre di allenare tutto questo, non solo un singolo aspetto. Più sono completo, più mi sento forte", spiega Rabiot, uno che a 17 anni condivideva lo spogliatoio del Psg con calciatori del calibro di Ibrahimovic, Thiago Silva, Beckham e Verratti, sotto la guida di Carlo Ancelotti. Ibra, poi, se lo è ritrovato al Milan in un'altra veste. "Ibra per me è sempre stato un esempio, lo è stato per tutti. Anche solo guardandolo imparavi: nel gestire le responsabilità, nel prendere decisioni, nell'essere forte mentalmente. Sono contento di averlo ritrovato qua, mi sono sempre trovato bene con lui: ha un certo tipo di carattere che è un po' come il mio, abbiamo la stessa ambizione, la stessa voglia di vincere, il non voler mollare mai. Per il me stesso giovane è stata una grande ispirazione". Giovane Rabiot è rimasto quando si parla della passione per il calcio. "Mi diverto tanto, gioco da quando ho sei anni ed è la cosa che amo più di tutte. È una passione che ho dentro di me, che mi spinge ogni mattina. Voglio continuare a vincere, è per questo che gioco a calcio: per le sfide, per superare i limiti".