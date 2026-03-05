Allegri, ancora Real... e spunta Rabiot! Dal rifiuto per Agnelli al terzo treno: due condizioni

Dire di no per la terza volta, probabilmente, chiuderebbe qualsiasi spiraglio per il futuro. Il Real, pur secondo in Liga a meno quattro dal Barcellona capolista, naviga in acque burrascose . E salvo miracoli - improbabili - nel finale stagione, congederà con ogni probabilità Álvaro Arbeloa , subentrato a Xabi Alonso lo scorso 12 gennaio. Florentino Perez cerca un gestore dallo status di Allegri, appurato l’ennesimo fallimento “ giochista ” della sua recente storia. Un tecnico che sappia governare il talento, che possa entrare nel cuore e nella testa dei suoi campioni. In sostanza, ciò che è riuscito a fare in rossonero con Modric , con cui ha stretto subito un legame strettissimo. E proprio il croato potrebbe giocare un ruolo decisivo in questo senso.

Modric e... Rabiot

Sì, perché Allegri, qualora decidesse di approfondire i discorsi con i Blancos, metterebbe sul tavolo due condizioni. La prima ha il volto e l’esperienza di Modric - che non ha ancora espresso volontà di esercitare con il Milan la clausola per il rinnovo -: Max gli affiderebbe infatti un ruolo speciale nel suo staff, come custode dello spirito madridista e ponte tra passato e futuro. La seconda risponde al nome di Adrien Rabiot. Il suo “cavallo” pluridecorato, per rinforzare un centrocampo già spaventoso, in cui figurano stelle del calibro di Bellingham, Valverde, Tchouameni, Guler e Camavinga. Incastri e tentazioni… Madrid chiama, e Allegri ascolta, con attenzione. Ma prima di ogni scelta, prima di ogni eventuale incontro e di qualsiasi prospettiva futura, c’è una priorità che viene su tutte: un derby da giocare e possibilmente da vincere, per provare a superare anche le più rosee aspettative del popolo rossonero. Il futuro, per qualche giorno, può aspettare…