Pagelle Cremonese-Milan: Fofana, un mezzogiorno da Modric. Audero resiste quasi fino alla fine

Il Milan conquista tre punti pesantissimi allo Zini di Cremona e si mette alle spalle il ko del Meazza contro il Parma (0-1). I rossoneri la vincono nel finale grazie alle reti di Pavlovic e Leao. Un successo che permette alla formazione di Massimiliano Allegri di mantenere invariato il distacco dall'Inter (-10) in vista del derby in programma domenica alle 20.45 ma soprattutto dalle inseguitrici nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Per i grigiorossi di Davide Nicola, invece, ora la classifica si fa complessa e dopo un avvio straordinario i lombardi sono stati risucchiati nelle sabbie mobili della zona retrocessione.
Pagelle Cremonese
Audero 7 Tiene a galla la Cremonese murando Pulisic in uscita disperata e stirando ogni muscolo per arrivare a deviare il tiro di Fofana.
Bianchetti 6 Nella sua zona il Milan fatica a sfondare.
F. Terracciano (22' st) 5.5 Entra nel momento peggiore. Ammonito, salterà lo scontro diretto con il Lecce.
Folino 5.5 Quando il Milan va dritto per dritto, fatica terribilmente.
Luperto 6 Gladiatorio in difesa, nella ripresa ci prova pure dalle parti di Maignan.
Zerbin 6 Regge bene l’urto e riparte.
Barbieri (22' st) 5.5 Non incide.
Thorsby 6 Limita il raggio d’azione di Rabiot, mica poco.
Vandeputte 6.5 Se Modric vive ai margini della partita è anche per merito suo.
Grassi (37' st) ng.
Maleh 5 Se Fofana nel primo tempo pare Modric è anche perché lui gli lascia ampio margine di manovra.
Pezzella 5.5 L’occasione migliore della Cremonese nasce da un suo cross. C’è però lui su Pavlovic in occasione del gol che indirizza la gara.
Bonazzoli 5 Come all’andata ha l’occasione di matare il Milan, ma stavolta calcia a lato.
Vardy 5 Nel secondo tempo per poco non fa lo scherzetto a Maignan, ma è pure l’unica occasione in cui si nota la sua presenza.
Djuric (22' st) 5.5 Combina poco pure lui.
All. Nicola 6 Gioca a specchio con Allegri ma non ha a disposizione la stessa qualità.
Pagelle Milan
Maignan 6 Due parate (facili) su Thorsby e Luperto.
Tomori 6 A livello difensivo nessun errore (bravo a inizio secondo tempo a intercettare una conclusione di Vardy) anche se pasticcia un po’ con la palla tra i piedi.
Athekame (33' st) ng.
De Winter 6.5 Governa bene la difesa e mette la testa sull’azione di entrambi i gol.
Pavlovic 7.5 Il voto è tutto per l’importanza del gol segnato sul gong, che tiene in vita il campionato almeno per un’altra settimana.
Saelemaekers 5.5 Gioca con il terrore di prendere l’ammonizione che gli costerebbe il derby e per poco non ci riesce, ma Massa lo grazia.
Füllkrug (18' st) 6.5 Dà peso all’attacco e con una sapiente spizzata di testa lancia Nkunku e Leao sull’azione del raddoppio.
Fofana 7 Si regala un mezzogiorno da Modric: mette prima Leao, quindi Pulisic davanti ad Audero e poi lo impegna con una precisa stoccata.
Ricci (18' st) 6 Gioca con intelligenza.
Modric 6.5 Gregario sì, ma di lusso come prova il cross che regala i tre punti al Milan.
Rabiot 6 Surfa sulle uova perché in diffida, ma la sua presenza si sente eccome.
Bartesaghi 6 Perde Bonazzoli nell’occasione più importante creata dalla Cremonese nel primo tempo, unica macchia.
Estupinan (44' st) ng.
Pulisic 5 A lungo evanescente, si materializza all’improvviso davanti ad Audero a fine primo tempo, ma calcia anziché provare ad aggirarlo. Poi torna un fantasma.
Nkunku (33' st) 6.5 Regala a Leao il pallone del raddoppio.
Leao 6 Le due occasioni che si divora non gli fanno onore, però arriva il golletto nel recupero e tutto finisce archiviato alla luce dei tre punti in più in classifica.
All. Allegri 7 La vince passando al 4-3-3 però resta tardivo il cambio di un Pulisic in versione ectoplasma.
Pagella arbitro
Massa 5.5 Grazia il diffidato Saelemaekers da una chiara simulazione: se ammonito avrebbe saltato il derby.
