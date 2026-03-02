Pagelle Cremonese-Milan: Fofana, un mezzogiorno da Modric. Audero resiste quasi fino alla fine

Il Milan conquista tre punti pesantissimi allo Zini di Cremona e si mette alle spalle il ko del Meazza contro il Parma (0-1). I rossoneri la vincono nel finale grazie alle reti di Pavlovic e Leao. Un successo che permette alla formazione di Massimiliano Allegri di mantenere invariato il distacco dall'Inter (-10) in vista del derby in programma domenica alle 20.45 ma soprattutto dalle inseguitrici nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Per i grigiorossi di Davide Nicola, invece, ora la classifica si fa complessa e dopo un avvio straordinario i lombardi sono stati risucchiati nelle sabbie mobili della zona retrocessione.