Allegri: "Come sta Bartesaghi? Ci ha fatto vincere lui. Derby con l'Inter meraviglioso, speriamo che..."

"La Cremonese è una squadra complicata da giocarci contro, nel primo tempo hanno tenuto ritmi molto alti e abbiamo avuto difficoltà nella gestione della palla". Queste le parole di Max Allegri, intervenuto al termine della trasferta di Cremona valida per la 27ª giornata di campionato. Allo Zini, i rossoneri sbloccano le marcature al 90' con il colpo di testa vincente di Pavlovic - gol convalidato al Var dopo un sospetto tocco di mano - seguito dal contropiede finalizzato da Leao al 94' per il definitivo 2-0. Un risultato che - oltre a seguire al ko interno con il Parma - risolve una gara complicata consentendo inoltre di guadagnare margini sul Napoli, che sabato 28 è uscito vincitore dalla trasferta di Verona. La classifica riporta infatti 57 punti e un vantaggio di 4 lunghezze sulla formazione di Conte - nonché un distacco di 10 punti dall'Inter capolista - . L'agenda di Allegri mette poi in programma il derby della Madonnina di domenica 8 e a seguire la trasferta all'Olimpico contro la Lazio del 15 marzo. Così il tecnico: "Estupinan è entrato molto bene, è la dimostrazione che ho un gruppo straordinario - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Vincere oggi era importante soprattutto per cancellare la sconfitta col Parma, avvicinarci al nostro obiettivo e prepararci al derby. Le tre punte? In questo momento è una soluzione a gara in corso, in quel momento della partita c'era momento di tre giocatori offensivi".