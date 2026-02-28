Il Napoli fatica a Verona ma torna a vincere: Lukaku ritrova il gol e salva Conte all'ultimo respiro

VERONA - Il Napoli rinasce nel nome di Romelu Lukaku: 281 giorni dopo Big Rom torna a segnare e regala tre punti fondamentali a Conte per la lotta Champions. Proprio allo scadere l’attaccante belga con una girata supera Montipò firmando il 2-1 degli azzurri al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Gli ospiti erano passati in vantaggio dopo nemmeno due giri di lancette con Rasmus Hojlund ma l’ex Lazio Akpa Apro era riuscito a ristabilire l’equilibrio al 65’ aiutato anche dalla deviazione proprio dell'attaccante danese che aveva messo fuori causa Meret. Quando la gara sembrava ormai indirizzata verso il pari, però, ecco la zampata dell’uomo più atteso. Il classe ’93 non timbrava il cartellino dallo scorso 23 maggio quando siglò il 2-0 finale al Cagliari che regalò il quarto scudetto al Napoli. Poi l’infortunio il 14 agosto nell’amichevole contro i greci dell’Olympiakos e il lungo periodo di stop fino al graduale rientro in gruppo e poi in campo. Conte e i suoi compagni lo hanno atteso e lui ha risposto presente nel momento più importante permettendo ai suoi di mettersi alle spalle il pareggio del Maradona contro la Roma (2-2) e il ko in rimonta rimediato alla New Balance Arena contro l’Atalanta (2-1). Tre punti fondamentali per i partenopei che salgono a quota 53, a -1 dal Milan secondo, impegnato domani nel lunch match dello Zini contro la Cremonese. Botta micidiale, invece, per gli scaligeri di Paolo Sammarco che restano ultimi in classifica con appena 15 punti racimolati in 27 partite.