Milan, porta Cremonese stregata fino all'89': poi Pavlovic e Leao riportano Allegri a -10 dall'Inter

Successo in extremis per il Milan, che a Cremona risolve un match complicato dapprima con il colpo di testa vincente di Pavlovic a sbloccare le marcature al 90' - gol convalidato al Var dopo un sospetto tocco di mano - e in seguito con il contropiede finalizzato da Leao al 94' per il definitivo 2-0. Un risultato che segue il ko interno con il Parma e che conente ai rossoneri di guadagnare margini sul Napoli, rientrando con 57 punti e un vantaggio di 4 lunghezze sulla formazione di Conte, che sabato 28 è uscita vincitrice dalla trasferta di Verona, nonché con un distacco di 10 punti dall'Inter capolista. Resta invece ferma a quota 24 punti la Cremonese di Nicola, dunque ancora impantanata in piena lotta salvezza. L'agenda di Allegri mette ora in programma il derby della Madonnina di domenica 8. Lo stesso giorno, i grigiorossi saranno invece impegnati nello scontro diretto con la formazione di Di Francesco.