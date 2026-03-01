Milan, porta Cremonese stregata fino all'89': poi Pavlovic e Leao riportano Allegri a -10 dall'Inter

Successo in extremis per il Milan, che a Cremona risolve un match complicato dapprima con il colpo di testa vincente di Pavlovic a sbloccare le marcature al 90' - gol convalidato al Var dopo un sospetto tocco di mano - e in seguito con il contropiede finalizzato da Leao al 94' per il definitivo 2-0. Un risultato che segue il ko interno con il Parma e che conente ai rossoneri di guadagnare margini sul Napoli, rientrando con 57 punti e un vantaggio di 4 lunghezze sulla formazione di Conte, che sabato 28 è uscita vincitrice dalla trasferta di Verona, nonché con un distacco di 10 punti dall'Inter capolista. Resta invece ferma a quota 24 punti la Cremonese di Nicola, dunque ancora impantanata in piena lotta salvezza. L'agenda di Allegri mette ora in programma il derby della Madonnina di domenica 8. Lo stesso giorno, i grigiorossi saranno invece impegnati nello scontro diretto con la formazione di Di Francesco.
Cremonese-Milan: il racconto della partita
È la Cremonese a guadagnare la prima occasione con Vardy che sugli sviluppi del primo corner si ritrova la palla tra i piedi senza però riuscire a battere a rete. Non passa molto che Folino indovina il tempo l'anticipo su Leao a negare il vantaggio ai rossoneri. Al 26', Bonazzoli raccoglie al volo il cross di Pezzella e manca di poco lo specchio. Circa un minuto dopo, l'ex Leicester ci prova di prima ma il suo destro non trova l'incrocio. Scoccata la mezz'ora, Leao divora il vantaggio calciando a pochi passi da Audero. Nel finale del primo tempo, l'ex portiere bianconero si prende la scena negando a Pulisic la gioia dell'1-0 con un grandissimo intervento. Al primo di recupero, è ancora l'italo-indonesiano a rendersi protagonisa deviando in cornere la conclusione di Fofana. Nella ripresa, si continua a giocare su entrambi i fronti, con Audero che al 60' intercetta il filtrante di Rabiot per Leao e salva ancora una volta il parziale. Al 73', il portoghese ci prova di sinistro ma viene fermato dal portiere grigiorosso. Poi, gli uomini di Allegri risolvono il match dapprima con il colpo di testa vincente di Pavlovic al 90' e raddoppiando 4 minuti più tardi con il contropiede finalizzato da Leao: 2-0 al triplice fischio.