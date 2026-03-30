Pulisic: "Sto vivendo un periodo difficile ma le cose cambieranno. In alcuni momenti..."

Momento particolare per Christian Pulisic che, dopo un avvio straordinario di stagione, sta vivendo un periodo di difficoltà. Il calciatore statunitense del Milan, infatti, ha realizzato ben 9 reti nelle prime 11 gare del campionato di Serie A con la maglia rossnera ma poi ha perso la mira e ha smesso di segnare: tra infortuni e imprecisione sotto porta è a secco dallo scorso 28 dicembre. E proprio sul momento negativo che sta vivendo si è soffermato in un'intervista concessa a The Athletic. "È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni. Devo solo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico, meglio ora che in estate. Le cose cambieranno" ha detto Pulisic.