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Pulisic: "Sto vivendo un periodo difficile ma le cose cambieranno. In alcuni momenti..."

Le parole del calciatore del Milan, che è a secco dallo scorso 28 dicembre: "Non mi preoccupano troppo le critiche"
2 min
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Momento particolare per Christian Pulisic che, dopo un avvio straordinario di stagione, sta vivendo un periodo di difficoltà. Il calciatore statunitense del Milan, infatti, ha realizzato ben 9 reti nelle prime 11 gare del campionato di Serie A con la maglia rossnera ma poi ha perso la mira e ha smesso di segnare: tra infortuni e imprecisione sotto porta è a secco dallo scorso 28 dicembre. E proprio sul momento negativo che sta vivendo si è soffermato in un'intervista concessa a The Athletic. "È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni. Devo solo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico, meglio ora che in estate. Le cose cambieranno" ha detto Pulisic.

Pulisic risponde alle critiche

Poi, sulle critiche: “Non mi preoccupano troppo le critiche. Mi sento davvero in un buon momento e sto anche giocando bene. Si può giocare male e se segni un paio di gol la gente ti osanna, e può succedere anche il contrario. Bisogna semplicemente andare avanti” ha spiegato il calciatore del Milan.

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