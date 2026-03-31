Kostic al Milan, scoppia la faida interna: “Offerta irrisoria, violato lo statuto societario”

Polveriera Partizan per la cessione di Andrej Kostic al Milan. In un lungo e pesante comunicato personale, il vice presidente del club serbo - l’ex attaccante del Real Madrid, Predrag Mijatovic - ha preso pesantemente le distanze dall’operazione finalizzata nei giorni scorsi con il club rossonero, che ha pagato 3,5 milioni l’acquisto a titolo definitivo del giocatore ai quali se ne aggiungeranno 4,5 di bonus (tra facili e difficili) e una percentuale sulla futura rivendita. Mijatovic ha attaccato così il resto della dirigenza del Partizan Belgrado: «Mi sento in dovere di rivolgermi innanzitutto ai tifosi del Partizan, ma anche al resto del pubblico sportivo, e di precisare chiaramente che prendo completamente le distanze da tale decisione. Affermo responsabilmente di non essere stato in alcun modo consultato in merito al trasferimento di Andrej Kostic e di non aver mai nemmeno visto l’offerta del Milan. Sottolineo che, se fossi stato coinvolto nel processo decisionale, avrei fatto sapere in modo chiaro e inequivocabile a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di essere assolutamente contrario ad accettare un’offerta così irrisoria». Mijatovic ha poi aggiunto benzina sul fuoco, andando oltre: «Questo comportamento costituisce una grave violazione dello statuto societario, considerando che, in virtù della mia funzione e delle mie competenze ben definite, sono responsabile dell’intero settore sportivo del club, comprese le questioni relative alla politica di mercato e alla crescita dei giocatori».