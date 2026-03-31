Pavlovic in rovesciata, social Milan scatenati: super gol con la Serbia

Non un'amichevole qualunque per Strahinja Pavlovic, che nel test contro l'Arabia Saudita ha dato il via al rimonta della Serbia che si è imposta con il finale di 2-1. Al gol di Al-Hamdan che sblocca le marcature all'8' minuto di gioco, ha risposto il difensore del Milan con una splendida rovesciata al 66' alla quale è poi seguita la rete di Mitrovic di 4 minuti più tardi. Una rovesciata che non è passata inosservata ai tifosi rossoneri, che hanno subito reagito con ironia ed entusiasmo per la performance del giocatore, prossimo a tornare a disposizione di Allegri per iniziare la preparazione alla trasferta di Napoli in programma lunedì 6 aprile (ore 20.45).