Pavlovic in rovesciata, social Milan scatenati: super gol con la Serbia

Non un'amichevole qualunque per Strahinja Pavlovic, che nel test contro l'Arabia Saudita ha dato il via al rimonta della Serbia che si è imposta con il finale di 2-1. Al gol di Al-Hamdan che sblocca le marcature all'8' minuto di gioco, ha risposto il difensore del Milan con una splendida rovesciata al 66' alla quale è poi seguita la rete di Mitrovic di 4 minuti più tardi. Una rovesciata che non è passata inosservata ai tifosi rossoneri, che hanno subito reagito con ironia ed entusiasmo per la performance del giocatore, prossimo a tornare a disposizione di Allegri per iniziare la preparazione alla trasferta di Napoli in programma lunedì 6 aprile (ore 20.45).
Ancora una perla di Pavlovic
E proprio l'ex tecnico della Juve è stato il destinatario di alcuni messaggi che gli riconoscono il merito di avere trasformato Pavlovic in un nuovo Sergio Ramos o comunque nel nuovo centravanti del Milan, andato a segno già nell'ultima sfida precedente la sosta e vinta contro il Torin per 3-2. Il difensore serbo, da alcuni utenti ribattezzato "Strahinja Puskalovic" vanta infatti un bilancio stagionale con il Milan di 4 reti e 1 assist. Fra le altre amichevoli di giornata, è terminata invece con un pareggio a reti inviolate la gara di Oslo fra Norvegia e Svizzera, con la selezione di Yakin che ai Mondiali 2026 potrebbe rirovare l'Italia qualora gli Azzurri centrassero la qualificazione. Le due selezioni si affrontate l'ultima volta agli ottavi dell'Europeo in Germania, quando la formazione di Spalletti uscì sconfitta per 2-0 al termine di una delle gari più desolanti della Nazionale.