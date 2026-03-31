ZENICA (Bosnia Erzegovina) - Ancora un all-in per l'Italia, che per la terza volta consecutiva si gioca ai playoff la qualificazione alla Coppa del Mondo. Dopo la Svezia a San Siro (13 novembre 2017) e la Macedonia al Barbera (24 marzo 2022), la Nazionale di Gattuso si gioca il tutto e per tutto sul piccolo, gelido e ostico campo del Bilino Polje , Zenica, alle porte di Sarajevo. Sull’altro fronte c’è ora la Bosnia di Dzeko e Muharemovic , a caccia della seconda partecipazione ai Mondiali dopo Brasile 2014. Benvenuti alla diretta di Bosnia-Italia, match da gioie o dolori: non c’è altra via.

20:19

Si scaldano gli azzurri in panchina per tenersi pronti in ogni momento in Bosnia

Esposito, Raspadori, Cristante, Palestra e Cambiaso impegnatissimi a riscaldarsi

20:18

Meret: "Siamo pronti"

Il portiere del Napoli ai microfoni della Rai nel pre-partita: "Tensione? Sicuramente, è arrivato il momento. Siamo pronti, sappiamo che non sarà facile perché la Bosnia è ostica. Partita difficile, ma siamo pronti e vogliamo portare a casa questo risultato che è importantissimi. Sarà decisivo tutto quanto, l'atteggiamento, al voglia di proporre il nostro gioco e l'attenzione ai particolari. Dobbiamo partire subito forte e portare subito dalla nostra il risultato. C'è l'attenzione giusta e la voglia di aiutarsi. Siamo tutti uniti per questo obiettivo e penso che ci sia l'atmosfera giusta".

20:15

Italia ai Mondiali, dove gioherà se si qualifica?

Italia al Mondiale, in quale gruppo se si qualifica?Se gli azzurri di Gattuso dovessero conquistare il pass per i Mondiali giocheranno nel Gruppo B composto da Canada, Qatar e Svizzera. Il debutto dell'Italia sarebbe venerdì 12 giugno al Toronto Stadium contro i padroni di casa de Canada, successivamente tappa a Los Angeles contro la Svizzere per poi chiudere a Seattle contro il Qatar.

19:57

Le altre tre finali: c'è Yildiz

Non solo gli Azzurri in Bosnia, ecco le altre finali per staccare i pass per Stati Uniti, Messico e Canada. Riflettori sullo juventino Yildiz e la sua Turchia:

Svezia-Polonia

Kosovo-Turchia

Repubblica Ceca-Danimarca

19:48

Fischi per gli Azzurri

Una salva di fischi e ululati ha accolto l'entrata degli azzurri per il sopralluogo sul campo dello stadio Bilino Polje, sede del match di stasera a Zenica contro la Bosnia per un posto ai Mondiali. Dopo i primi secondi però agli applausi si sono aggiunti i fischi di parte dei tifosi sotto la tribuna stampa. Sono partiti i cori della tifoseria italiana, relegata in un angolo accanto alla curva bosniaca, a cui poi si sono aggiunti quelli dei supporter della nazionale balcanica. Altri applausi hanno accolto l'entrata del ct Sergej Barbarez.

19:45

Caso spionaggio? Cosa è successo

Ha sollevato un polverone mediatico la foto di una presunta spia militare italiana che si sarebbe introdotta all'interno del campo d'allenamento della Bosnia per filmare i calciatori della nazionale di casa. A riportare la notizia è stata la stampa bosniaca scrivendo che l'allenamento della Bosnia-Erzegovina sarebbe stato filmato da un soldato dell'EUFOR che sarebbe rimasto nei pressi del campo di Butmir anche dopo i primi 15 minuti d'allenamento che erano aperti al pubblico. CLICCA QUI per leggere la storia

19:34

Bilino Polje, capienza ridotta: dati e temperatura

Nello stadio Bilino Polje di Zenica, dove alle 20:45 è in programma Bosnia-Italia per assegnare un posto ai Mondiali di calcio, sono attesi in totale 9.500 spettatori. Gli italiani saranno 550. Mancherà quindi l'effetto tutto esaurito: l'impianto avrebbe una capienza di 13mila spettatori, ma la Fifa ha imposto una riduzione per cori discriminatori dei tifosi bosniaci contro la Romania. L'ambiente si preannuncia comunque bollente, visto che lo stadio non ha una pista di atletica e i tifosi si trovano a pochi metri dal campo.

A Zenica le temperature stanno scendendo fino a poco sopra lo zero mentre si avvicina l'orario d'inizio di Bosnia-Italia, la partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Sulla città è caduta a intermittenza qualche rara goccia di pioggia, ma al momento non si è vista la neve che era uno degli interrogativi della vigilia

19:33

Boato per la Bosnia Erzegovina

I giocatori della Bosnia sono entrati in campo intorno alle 19:20 accolti da un boato del Bilino Polje, lo stadio di Zenica in cui la nazionale balcanica ospita l'Italia per il match decisivo per la qualificazione ai Mondiali. Dagli spalti si sono alzati cori e ovazioni a più riprese durante il sopralluogo dei beniamini di casa guidati da Sergej Barbarez.

19:23

Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali

BOSNIA ERZEGOVINA (4-3-3): Vasilj; Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Dedic, Sunjic, Basic; Bajraktarevic, Dzeko, Demirovic. Ct.: Barbarez.

A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Tahirovic, Gigovic, Bazdar, Basic, Hadziahmetovic, Burnic, Alajbegovic, Radeljic, Tabakovic

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct.: Gattuso.

A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Cambiaso, Spinazzola, Gatti, Buongiorno, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito

19:15

Niente goal line technology!

Tornando al tema arbitrale ci sarà una defezione importante nel match di stasera: la goal line technology! La sua presenza non è obbligatoria e dipende dalle scelte della federazione organizzatrice. CLICCA QUI per leggere la news

19:00

Bosnia-Italia, le statistiche