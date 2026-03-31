Koleosho super, ancora Ndour: l'Italia U21 schianta la Svezia e si rilancia per l'Europeo

L' Italia U21 continua a vincere e, dopo il successo per 4-0 sulla Macedonia del Nord a Empoli , supera anche la Svezia e si conferma come seconda forza del girone E dietro alla Polonia. Gli azzurrrini allenati dal Ct Silvio Baldini riescono a imporsi sugli svedesi in trasferta con il risultato di 4-0, portandosi a quota 21 punti in classifica e creando di fatto il vuoto sul terzo posto occupato da Montenegro e proprio la Svezia ferme a 10. Questa vittoria è la conferma delle qualità del gruppo azzurro composto da giocatori interessanti e da tenere d'occhio anche per il futuro.

Under 21, Svezia-Italia: la partita

Buona prova corale degli azzurrini che concedono pochissimo alla Svezia e riescono a incanalare la sfida già nella prima frazione grazie alla doppietta di Koleosho. La prima rete arriva su un calcio di rigore guadagnato dall'ottima giocata di Lipani: il centrocampista del Sassuolo viene steso in area di rigore e sul dischetto è l'attaccante del Paris FC a firmare il vantaggio. Pochi minuti dopo è sempre l'esterno a siglare il raddoppio sfruttando l'errore della difesa e superando il portiere avversario. Nel secondo tempo, poi l'Italia U21 continua a spinger e trova anche il tris con Ndour: il centrocampista si inserisce bene sull'assist perfetto di Koleosho e firma il 3-0. Momento d'oro per il classe 2005 della Fiorentina, in gol anche nella scorsa partita degli azzurrini. II poker, invece, lo realizza di testa Lipani sul cross di Bartesaghi. Nel finale Baldini concede anche una decina di minuti a Faticanti, centrocampista della Juve Next Gen. L'Italia U21 chiude bene questa fase e con due vittorie resta in scia della Polonia, prima nel girone E.

Qualificazioni Europei U21: come funzionano

L'Italia U21 con la vittoria sulla Svezia continua la sua corsa verso la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Gli azzurrini per il momento sono al secondo posto a sole tre lunghezze dalla Polonia, in virtù dello scontro diretto perso con il risultato di 2-1. Mancano ancora due gare per chiudere il girone che si giocheranno a ottobre, e l'ultima proprio contro i polacchi per giocarsi la prima posizione. Nel caso in cui la formazione allenata da Baldini dovesse chiudere seconda, però, ci sarebbe comunque la possibilità di qualificarsi direttamente alla fase finale senza passare dai playoff. Tutte le seconde, infatti, saranno messe all'interno di una classifica a parte che terrà conto dei punti totali conquistati nel girone e, in caso di parità, della differenza reti, dove la migliore si guadagna l'accesso diretto alla fase finale dell'Europeo. Per questo motivo è importante anche segnare tanto e subire il meno possibile durante questa fase di qualificazioni.