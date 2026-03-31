Italia, in finale playoff contro la Bosnia senza Goal-Line Technology: il motivo

Il calcio moderno si affida sempre più alla tecnologia per garantire decisioni accurate in campo. Dalle partite di club ai grandi tornei internazionali, strumenti come il VAR e la Goal-Line Technology hanno rivoluzionato il modo di arbitrare e non siamo più abituati a farne a meno. Tuttavia, non tutte le partite possono contare su tutti questi supporti tecnologici, soprattutto negli stadi più piccoli o meno attrezzati. L’imminente finale playoff per i Mondiali 2026 tra Bosnia e Italia ne è un esempio, aprendo un dibattito sul ruolo della tecnologia nel calcio internazionale.

Bosnia-Italia: niente Goal-Line Technology

La sfida tra Bosnia e Italia si giocherà senza l’ausilio della Goal-Line Technology. Il Bilino Polje di Zenica, stadio che ospiterà l’incontro, non è attrezzato per supportare questa tecnologia. Di conseguenza, l’arbitro Turpin non riceverà alcun segnale al polso in caso di gol "fantasma". In situazioni dubbie, però, potrà comunque avvalersi delle telecamere del VAR, obbligatorie negli spareggi, posizionate all’altezza delle linee di porta per garantire decisioni corrette. Non si tratta della prima volta che partite di qualificazione ai Mondiali o agli Europei si disputano senza GLT, ma rimane un elemento di attenzione per tifosi e addetti ai lavori.

Cos’è la Goal-Line Technology

La Goal-Line Technology è un sistema progettato per determinare con precisione se la palla abbia completamente superato la linea di porta. Funziona grazie a sensori o telecamere che monitorano costantemente la posizione del pallone e inviano un segnale immediato all’orologio dell’arbitro. In caso di gol, il dispositivo vibra al polso del direttore di gara, eliminando ogni dubbio sui cosiddetti "gol fantasma". Introdotta oltre dieci anni fa, questa tecnologia è ormai uno standard nei tornei internazionali, ma non sostituisce il VAR, che interviene in altre situazioni di gioco come falli, rigori o fuorigioco.