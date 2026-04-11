Tracollo Milan, a rischio la Champions! L'Udinese fa male ad Allegri, tris a San Siro tra i fischi

Il Milan cade clamorosamente in casa sotto i colpi di un Udinese perfetto: a San Siro vincono i bianconeri con un secco 3-0. I rossoneri non riescono a trovare il giusto approccio alla gara, raccogliendo la seconda sconfitta consecutiva - dopo quella subita contro il Napoli di Conte per 1-0 con la rete di Politano - che mette a serio rischio la qualificazione del Milan in Champions League. Nel primo tempo la squadra di Allegri prova a sbloccare la gara, ma il nervosismo di Leao - che porta a casa soltanto un'ammonizione al 16' - non aiuta la costruzione offensiva dei rossoneri. Ad andare in vantaggio saranno poi gli ospiti al 27', con lo sfortunato autogol di Bartesaghi al 27' che nel tentativo di respingere un cross nell'area piccola spedisce il pallone alle spalle di Maignan che nulla può per evitare la rete dell'Udinese.
Milan-Udinese, tracollo rossonero a San Siro
Il primo tempo prosegue nettamente a favore dell'Udinese, con i bianconeri che impartiscono in lungo e in largo il loro gioco senza concedere nulla ai rossoneri. Al 37' Zaniolo serve un'ottima palla ad Ekkelenkamp, che di testa schiaccia all'angolino basso trovando il gol del 2-0 a San Siro. Nei secondi 45' non arriva la reazione del Milan, che subisce addirittura il gol del 3-0 da Atta al 71', il quale trova un gran gol.
Rossoneri in crisi che iniziano a sentire la pressione delle avversarie per strappare la qualificazione in Champions, con gli uomini di Allegri fermi a 63 punti in classifica. Occasione per il Como - impegnato domani nella delicata sfida contro l'Inter - e la Juventus, che affronterà in serata l'Atalanta di Palladino, per avvicinarsi al Milan in classifica. L'Udinese di Runjaic si porta a 43 punti al decimo posto.