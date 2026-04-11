Atalanta-Juve, diretta: risultato in tempo reale. Spalletti senza McKennie, formazioni live

La Juve , a Bergamo, ha l'occasione di mettere più pressione addosso al Como, impegnato nel posticipo domenicale contro l'Inter. I bianconeri giocano d'anticipo con la possibilità di portarsi, in caso di vittoria, al quarto posto per una notte e poi attendere il risultato dei lariani. La spinta in più per la formazione allenata da Spalletti può arrivare anche dall'annuncio del rinnovo dello stesso allenatore , entrato sin da subito in sintonia con il gruppo squadra, come dimostrano le parole di McKennie nei giorni scorsi. Le insidie più grandi contro l' Atalanta possono essere legate all'ambiente, non proprio dei più semplici e, soprattutto, anche la voglia da parte della Dea di rientrare in corsa per un post in Champions e portarsi a meno uno dalla coppia Juve e Roma ora a 57 punti. Insomma, un match importante alla New Balance Arena.

17:55

Rivoluzione in attacco per Palladino: la probabile formazione dell'Atalanta

Contro la Juve, Raffaele Palladino sta pensando a un cambio di formazione in attacco. Niente 3-4-2-1 ma spazio a un 3-4-1-2 con due fantasisti. L'idea dell'allenatore nerazzurro è quella di non dare punti di riferimento alla difesa della squadra di Spalletti, sfruttando le qualità di De Ketelaere e Raspadori e gli inserimenti di Pasalic.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Raspadori. All. Palladino



17:50

Juve, i convocati da Spalletti: c'è una giovane sorpresa

La Juve si prepara al big match con l'Atalanta e in vista della sfida il club bianconero ha comunicato la lista dei convocati. Out per infortunio Perin, Vlahovic, Adzic e Cabal, mentre McKennie è assente perchè squalificato. La sorpresa è la convocazione del giovane Radu, che sarà il terzo portiere.

I CONVOCATI - 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 51 Radu.



17:45

Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e in streaming

Il match tra Atalanta e Juventus, in programma questa sera alle ore 20.45 alla New Balance Arena, sarà visibile su Dazn (tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app o direttamente su browser tramite pc) e su Sky Sport. In alternativa sarà possibile seguire l'incontro anche qui su Tuttosport, con la diretta testuale dell'evento.

New Balance Arena - Bergamo