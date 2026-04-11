"Voglio la Juve", Boga si prende il futuro. E Locatelli si esalta: "Questo è normale se giochi qui"

Holm: "Partita importante. Settimane difficili dopo l'infortunio"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Holm: "Era una partita molto importante per noi, sono felicissimo per i tre punti e per essere andato in campo. Sono state 6 settimane difficili per me dopo l'infortunio, ma ora sono felicissimo". Sul discorso all'intervallo: "Nel primo tempo abbiamo perso troppe palle, ma nel secondo abbiamo dimostrato che possiamo reagire molto bene. Gol? Secondo me abbiamo cambiato un po' la mentalità, perché nel secondo tempo abbiamo reagito, pressato più in alto e le cose sono andate meglio". E sulle richieste di Spalletti: "Mi aveva chiesto di vincere i miei duelli, andare in profondità e correre. Sapevamo che l'Atalanta era una squadra molto fisica e dovevamo vincere i duelli".