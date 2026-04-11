Italia ripescata al Mondiale se…: ecco l’ultima incredibile ipotesi, c’è un precedente

Il precedente con il Mondiale per Club

Un caso simile si è verificato recentemente in occasione del Mondiale per Club organizzato negli Stati Uniti. In quell’occasione, il Club León è stato escluso a causa della violazione delle norme sulla multiproprietà. Per determinare la squadra sostitutiva, è stato deciso di disputare uno spareggio tra il Club América e il Los Angeles FC. Quest’ultima squadra, già finalista della CONCACAF Champions League, è riuscita a imporsi e a ottenere la qualificazione. Questo precedente dimostra come la FIFA possa ricorrere a soluzioni straordinarie in situazioni eccezionali. L’eventuale playoff intercontinentale per i Mondiali seguirebbe una logica simile. Si tratterebbe di una scelta innovativa, ma già sperimentata con successo. Naturalmente, il contesto dei Mondiali è molto più rilevante e complesso rispetto al torneo per club. Tuttavia, l’esempio dimostra che esistono alternative praticabili. La FIFA potrebbe quindi ispirarsi a questo modello per risolvere il problema. Resta da vedere se sarà considerato applicabile anche a livello di nazionali.