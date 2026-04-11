Chiellini, altro annuncio mercato: "Resta alla Juve, il prezzo..." Poi la battuta su Spalletti

La Juve ha finalmente ufficializzato il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti e ora può guardare al futuro con maggiori certezze. Ad esultare per la firma sul contratto dell'allenatore italiano è stato anche il Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini, che, ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro l'Atalanta, ha confermato: "Io ve lo dico da settimane e mesi, ora almeno mi crederete. Era un passo previsto, non dico scontato ma è la continuazione di un rapporto che è iniziato bene e sta andando avanti nel migliore dei modi". La Vecchia Signora si è presa tutto il tempo necessario prima di rinnovare il contratto di Spalletti. L'impressione, però, è che oggi giorno ci sia sempre molta fretta nel dare giudizi: "Secondo me in tutto il mondo la fretta nel giudizio c'è per giocatori e allenatori e va accettata. Poi sta alle società capire quando dare fiducia. Non è corretto ma è normale".