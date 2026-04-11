Chiellini, altro annuncio mercato: "Resta alla Juve, il prezzo..." Poi la battuta su Spalletti

La Juve ha finalmente ufficializzato il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti e ora può guardare al futuro con maggiori certezze. Ad esultare per la firma sul contratto dell'allenatore italiano è stato anche il Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini, che, ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro l'Atalanta, ha confermato: "Io ve lo dico da settimane e mesi, ora almeno mi crederete. Era un passo previsto, non dico scontato ma è la continuazione di un rapporto che è iniziato bene e sta andando avanti nel migliore dei modi". La Vecchia Signora si è presa tutto il tempo necessario prima di rinnovare il contratto di Spalletti. L'impressione, però, è che oggi giorno ci sia sempre molta fretta nel dare giudizi: "Secondo me in tutto il mondo la fretta nel giudizio c'è per giocatori e allenatori e va accettata. Poi sta alle società capire quando dare fiducia. Non è corretto ma è normale".
La sconfitta del Milan e la lotta Champions
La sconfitta del Milan contro l'Udinese è stata particolarmente pesante e rischia di rendere la lotta Champions ancora più accesa: "In questo momento a noi interessa poco o niente il risultato del Milan. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi, le dirette concorrenti più vicine sono Atalanta, Como e Roma. Verosimilmente sarà una lotta fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, ma partite come stasera valgono tanto. Per entrambe le squadre vincere avrebbe un peso importante per la classifica".
L'annuncio di Chiellini sul futuro di Boga
Il Director of Football Strategy è poi intervenuto anche a Dazn: "Per noi era un passaggio previsto, lo avevo detto nelle settimane scorse, siamo contenti. Ora però la cosa importante è la partita e il finale di stagione. Poi programmeremo il futuro insieme". E a proposito di firme, un altro che si è meritato di restare alla Juve sembra essere Boga: "Abbiamo il diritto di riscatto e si è inserito bene. Veniva da mesi difficile e senza attività. Siamo contenti, sta facendo benissimo. Il suo futuro verosimilmente sarà ancora bianconero".
Chiellini ha poi parlato ancora della sconfitta della squadra di Allegri: "Il Milan non rientrerà nella lotta, poi nella vita non si sa mai. Ma quei punti in più sono pesanti. Sul futuro qualcosa cambia, ma nella gestione, non nella strategia. Noi vogliamo competere per vincere, la firma di Luciano va in quella direzione. Ora siamo concentrati sul presente".
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La Juve ha finalmente ufficializzato il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti e ora può guardare al futuro con maggiori certezze. Ad esultare per la firma sul contratto dell'allenatore italiano è stato anche il Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini, che, ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro l'Atalanta, ha confermato: "Io ve lo dico da settimane e mesi, ora almeno mi crederete. Era un passo previsto, non dico scontato ma è la continuazione di un rapporto che è iniziato bene e sta andando avanti nel migliore dei modi". La Vecchia Signora si è presa tutto il tempo necessario prima di rinnovare il contratto di Spalletti. L'impressione, però, è che oggi giorno ci sia sempre molta fretta nel dare giudizi: "Secondo me in tutto il mondo la fretta nel giudizio c'è per giocatori e allenatori e va accettata. Poi sta alle società capire quando dare fiducia. Non è corretto ma è normale".
La sconfitta del Milan e la lotta Champions
La sconfitta del Milan contro l'Udinese è stata particolarmente pesante e rischia di rendere la lotta Champions ancora più accesa: "In questo momento a noi interessa poco o niente il risultato del Milan. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi, le dirette concorrenti più vicine sono Atalanta, Como e Roma. Verosimilmente sarà una lotta fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, ma partite come stasera valgono tanto. Per entrambe le squadre vincere avrebbe un peso importante per la classifica".