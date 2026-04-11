Juve, vittoria da Champions a Bergamo! Boga affonda l'Atalanta e il terzo posto del Milan è vicino

Palo Scalvini, dominio Atalanta. Juve non pervenuta e graziata

"Per noi questa vale sempre più di tre punti": lo striscione esposto alla New Balance Arena ricorda a tutti che vuol dire giocare contro la Juventus e dall'altra parte indossarne la maglia. Al netto della rivalità e dell'antipatia, è la classifica a dire che per l'Atalanta è la partita della vita, l'ultima occasione per salire sul treno della possibile Champions dopo una stagione passata tutta a rincorrere. E l'inizio è travolgente: Zappacosta è una furia, Zalewski sfiora il palo, Scalvini mette paura colpendo il legno di testa a Di Gregorio battuto. E la Juve? In teoria sarebbe anche per loro la partita della vita, ma Locatelli e compagni sbandano, in balia e in debito d'ossigeno sui ritmi atalantini, ragnatela di passaggi con i bianconeri a correre dietro agli avversari per lunghi tratti e poi, quando si tratta di costruire, non si accetta il duello e la palla finisce spesso e volentieri tra i piedi nerazzurri.