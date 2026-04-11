Portiere per caso, "quando posso rifarlo?". Dalla paura in ospedale alla Juve dei grandi: chi è Radu

L'inizio come attaccante

L'esperienza calcistica di Radu non è immediatamente cominciata tra i pali. Il primo ruolo del classe 2007 è stato infatti quello dell'attaccante, trovandosi per caso a difendere la porta bianconera a seguito dell'infortunio di un suo compagno, come raccontato da suo zio: "Durante quella partita in cui cambiò ruolo, Riccardo non ci ha pensato due volte: pur di continuare a giocare, a causa dell’infortunio del portiere, ha indossato i guanti per la prima volta. Stupiti dalla sua scelta, a fine partita gli abbiamo fatto una sola domanda: 'Ti sei divertito?' La sua risposta è stata quella tipica di un bambino di otto anni: ci ha semplicemente chiesto quando avrebbe potuto rifarlo di nuovo". Da lì in poi non ha mai più lasciato la porta, arrivando a firmare il suo primo contratto con la Juventus a luglio 2024, che gli scade quest'anno.