Portiere per caso, "quando posso rifarlo?". Dalla paura in ospedale alla Juve dei grandi: chi è Radu

Nella lista dei convocati della Juventus per la sfida della New Balance Arena contro l'Atalanta c'è una novità assoluta. Si tratta della prima convocazione con la prima squadra per Riccardo Radu: talentuoso portiere rumeno classe 2007, che si è messo in mostra con la Primavera bianconera di mister Simone Padoin. L'infortunio muscolare patito da Mattia Perin in Juventus-Genoa ha portato così alla prima convocazione con i grandi, con il giovane Radu a completare, con Michele Di Gregorio e Carlo Pinsoglio, il reparto portieri a disposizione di Luciano Spalletti.
Chi è Riccardo Radu
Riccardo Adrian Radu è un portiere classe 2007, nato a Torino ma di nazionalità rumena, con cui ha ottenuto una presenza con la formazione under 19. Sono più di dieci anni che Radu fa parte dell'organico bianconero: la sua avventura è cominciata a partire dalle giovanili, approdando nell'under 17 durante la stagione 2023-24, sotto la guida di Matteo Cioffi. L'annata successiva viene aggregato alla Primavera di Francesco Magnanelli (esordendo nel derby d'Italia contro l'Inter con tanto di clean sheet), con cui chiude al quinto posto in campionato, mettendo insieme un totale di 25 presenze tra under 17 e under 20.
Con il passaggio di testimone a Simone Padoin, Radu continua a ottenere presenze, raggiungendo con la formazione Primavera un totale di 31 presenze complessive, con 36 reti subite e ben 12 clean sheet messi a referto, oltre a 12 convocazioni in Next Gen.
L'inizio come attaccante
L'esperienza calcistica di Radu non è immediatamente cominciata tra i pali. Il primo ruolo del classe 2007 è stato infatti quello dell'attaccante, trovandosi per caso a difendere la porta bianconera a seguito dell'infortunio di un suo compagno, come raccontato da suo zio: "Durante quella partita in cui cambiò ruolo, Riccardo non ci ha pensato due volte: pur di continuare a giocare, a causa dell’infortunio del portiere, ha indossato i guanti per la prima volta. Stupiti dalla sua scelta, a fine partita gli abbiamo fatto una sola domanda: 'Ti sei divertito?' La sua risposta è stata quella tipica di un bambino di otto anni: ci ha semplicemente chiesto quando avrebbe potuto rifarlo di nuovo". Da lì in poi non ha mai più lasciato la porta, arrivando a firmare il suo primo contratto con la Juventus a luglio 2024, che gli scade quest'anno.
Dall'infortunio al sogno
Poco meno di un anno fa, durante la sfida tra Juventus e Sassuolo Primavera, al 22' Radu si scontra violentemente con il compagno di squadra Francesco Verde. L'infortunio arriva in modo del tutto fortuito: i neroverdi stanno attaccando, Radu esce con i pugni per intervenire su un cross, ma contemporaneamente arriva il suo compagno, che lo colpisce involontariamente sul volto. Il portiere resta a terra, il gioco viene interrotto per far entrare in campo i sanitari: l'impatto è forte e l'apprensione sale, con l'italo-romeno viene accompagnato fuori dal campo, per poi venire trasportato direttamente al pronto soccorso. Dopo i vari accertamenti, arriva il responso dei medici: frattura del volto. Ora tutto questo è alle spalle e Radu si appresta a godersi la sua prima volta con la formazione di Luciano Spalletti.
Nella lista dei convocati della Juventus per la sfida della New Balance Arena contro l'Atalanta c'è una novità assoluta. Si tratta della prima convocazione con la prima squadra per Riccardo Radu: talentuoso portiere rumeno classe 2007, che si è messo in mostra con la Primavera bianconera di mister Simone Padoin. L'infortunio muscolare patito da Mattia Perin in Juventus-Genoa ha portato così alla prima convocazione con i grandi, con il giovane Radu a completare, con Michele Di Gregorio e Carlo Pinsoglio, il reparto portieri a disposizione di Luciano Spalletti.
Chi è Riccardo Radu
Riccardo Adrian Radu è un portiere classe 2007, nato a Torino ma di nazionalità rumena, con cui ha ottenuto una presenza con la formazione under 19. Sono più di dieci anni che Radu fa parte dell'organico bianconero: la sua avventura è cominciata a partire dalle giovanili, approdando nell'under 17 durante la stagione 2023-24, sotto la guida di Matteo Cioffi. L'annata successiva viene aggregato alla Primavera di Francesco Magnanelli (esordendo nel derby d'Italia contro l'Inter con tanto di clean sheet), con cui chiude al quinto posto in campionato, mettendo insieme un totale di 25 presenze tra under 17 e under 20.
Con il passaggio di testimone a Simone Padoin, Radu continua a ottenere presenze, raggiungendo con la formazione Primavera un totale di 31 presenze complessive, con 36 reti subite e ben 12 clean sheet messi a referto, oltre a 12 convocazioni in Next Gen.