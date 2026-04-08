“Sei sempre tu…”, arbitro e Var di Atalanta-Juve: il meme Conte e la grazia di Gravina

La Juve è in piena lotta per un posto in Champions League e da qui al termine della stagione ogni partita sarà importante come una finale. Non saranno permessi errori, soprattutto se l'avversario dei bianconeri è una squadra di assoluto livello come l'Atalanta (Spalletti studia le mosse anti-Dea). Il prossimo fine settimana, infatti, la Juve sfiderà fuori casa i nerazzurri, match che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione di entrambe le formazioni. Servirà vincere a ogni costo, così da mettere pressione al Como (impegnato contro l'Inter) e tenere a distanza la Roma (in campo contro il Pisa).
Le designazioni arbitrali di Atalanta-Juventus
In vista della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere l'incontro sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, con Berti e Dei Giudici come suo assistenti. Il quarto uomo sarà invece Zufferli. Il VAR sarà invece Di Paolo, con Camplone come AVAR.
Bilancio e precedenti di Maresca: il fallo non fischiato a Vlahovic
Il bilancio di Maresca con la Juve è tutto a favore dei bianconeri, visto che delle 19 partite in cui ha diretto la Vecchia Signora, sono arrivate 13 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Non altrettanto positivo, invece, lo score con l'Atalanta, visto che delle 16 partite della Dea, i nerazzurri hanno vinto solo 9 volte, con 4 pareggi e 3 sconfitte a completare il quadro. A far preoccupare i tifosi della Juve, però, è l'ultimo precedente diretto con Maresca come arbitro di un Atalanta-Juve. In occasione della finale di Coppa Italia 2023/24, infatti, la Juve ha vinto 0-1 grazie a una rete di Vlahovic, ma Maresca non ha fischiato fallo molto evidente da calcio di rigore di Hien proprio ai danni del serbo. I bianconeri hanno comunque alzato al cielo il trofeo, ma le proteste per il torto arbitrale subito sono rimaste. La speranza è che non si ripeta un copione simile anche in Serie A.
Dal "Sei sempre tu Maresca" al no al Napoli
L'episodio più famoso della carriera arbitrale di Maresca è però legato all'Inter. In uno stadio deserto per il Covid, si gioca Udinese-Inter. A rompere il silenzio ci pensa Antonio Conte, al tempo allenatore nerazzurro, che non contento della direzione di gara dell'arbitro di Napoli urla una frase diventata poi iconica: "Sei sempre tu Maresca, sei sempre tu". Una vera e propria fetta di storia del calcio recente italiano. Il direttore di gara diversi anni dopo, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato: "È un meme che mi accompagna da anni. Ci sono affezionato. Chiarimmo subito, quindi è acqua passata".
Non sono mancate però le polemiche. Maresca era infatti finito nell'occhio del ciclone per la decisione di non voler più dirigere partite del Napoli, squadra della sua città. L'arbitro Guida aveva infatti spiegato: "Io e Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli e può essere che avvenga, ma sia io che lui abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli perché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, nonostante avessimo avuto la proposta. Non ci sono limiti territoriali, abbiamo preso questa decisione e dè quella che ritenevamo più opportuna. Vivo in provincia di Napoli, mia moglie ha un'attività e ho tre figli, è soltanto una scelta personale, voglio stare tranquillo".
Il famoso rosso di Lukaku e le mani di Bremer: i precedenti di VAR e VAR
Passando poi a VAR e AVAR, anche in questo caso non mancano le polemiche. Di Paolo era infatti al VAR in occasione del mancato rosso a Douglas Luiz in Juve-Lazio del 2024 per una spinta ai danni di Patric. Al tempo il designatore arbitrale Rocchi a OpenVar aveva spiegato: "Episodio non fortuito e gesti che a noi non piacciono. Non sanzionarlo non è un errore chiaro, è una mezza spinta più che un colpo. Se fosse stato espulso in campo nessuno avrebbe detto niente".
Ma Di Paolo era al VAR anche nel famosissimo Juve-Inter 1-1, semifinale di andata di Coppa Italia 2022/23. In quella partita i bianconeri avevano trovato la rete del 2-0 con Danilo, annullata per un tocco con il braccio del brasiliano sul suo stesso tiro, quando però era cinturato in maniera clamorosa da De Vrij. Nel finale, poi, i nerazzurri hanno trovato il gol su rigore con Lukaku, espulso per condotta antisportiva dopo l'esultanza ritenuta eccessiva. A quel punto la situazione è poi sfuggita di mano e sono arrivati anche i rossi ad Handanovic e Cuadrado. Successivamente, però, la FIGC ha graziato il giocatore dell'Inter (a differenza di Kalulu), perché l'esultanza era arrivata dopo dei gravi episodi di razzismo.
Per quanto riguarda Camplone, invece, l'arbitro è stato VAR/AVAR della Juve in molte meno occasioni. Questa stagione, ad esempio, era a Lissone in qualità di AVAR quando i bianconeri hanno perso 3-0 contro l'Atalanta in Coppa Italia. In quella partita l'arbitro ha concesso un calcio di rigore per la Dea per un tocco di mano a dir poco ridicolo di Bremer in area di rigore, su cross di Ederson.
Trentaduesima giornata Serie A, gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrarli del 32° turno di campionato:
ROMA – PISA Venerdì 10/04 h. 20.45
FELICIANI
BINDONI – TEGONI
IV: MARIANI
VAR: GIUA
AVAR: DI PAOLO
CAGLIARI – CREMONESE Sabato 11/04 h. 15.00
DOVERI
BERCIGLI – FONTANI
IV: MARINELLI
VAR: GUIDA
AVAR: MAZZOLENI
TORINO – H. VERONA Sabato 11/04 h. 15.00
BONACINA
YOSHIKAWA – PISTARELLI
IV: MANGANIELLO
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – UDINESE Sabato 11/04 h. 18.00
MARCHETTI
IMPERIALE – FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
ATALANTA – JUVENTUS Sabato 11/04 h. 20.45
MARESCA
BERTI – DEI GIUDICI
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: CAMPLONE
GENOA – SASSUOLO h. 12.30
RAPUANO
DI GIOIA – MORO
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUIDA
PARMA – NAPOLI h. 15.00
DI BELLO
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: ABISSO
AVAR: MARINI
BOLOGNA – LECCE h. 18.00
COLOMBO
PERROTTI – CECCON
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
COMO – INTER h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
FIORENTINA – LAZIO Lunedì 13/04 h. 20.45
FABBRI
VECCHI – ZINGARELLI
IV: PERRI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
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La Juve è in piena lotta per un posto in Champions League e da qui al termine della stagione ogni partita sarà importante come una finale. Non saranno permessi errori, soprattutto se l'avversario dei bianconeri è una squadra di assoluto livello come l'Atalanta (Spalletti studia le mosse anti-Dea). Il prossimo fine settimana, infatti, la Juve sfiderà fuori casa i nerazzurri, match che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione di entrambe le formazioni. Servirà vincere a ogni costo, così da mettere pressione al Como (impegnato contro l'Inter) e tenere a distanza la Roma (in campo contro il Pisa).
Le designazioni arbitrali di Atalanta-Juventus
In vista della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere l'incontro sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, con Berti e Dei Giudici come suo assistenti. Il quarto uomo sarà invece Zufferli. Il VAR sarà invece Di Paolo, con Camplone come AVAR.
Bilancio e precedenti di Maresca: il fallo non fischiato a Vlahovic
Il bilancio di Maresca con la Juve è tutto a favore dei bianconeri, visto che delle 19 partite in cui ha diretto la Vecchia Signora, sono arrivate 13 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Non altrettanto positivo, invece, lo score con l'Atalanta, visto che delle 16 partite della Dea, i nerazzurri hanno vinto solo 9 volte, con 4 pareggi e 3 sconfitte a completare il quadro. A far preoccupare i tifosi della Juve, però, è l'ultimo precedente diretto con Maresca come arbitro di un Atalanta-Juve. In occasione della finale di Coppa Italia 2023/24, infatti, la Juve ha vinto 0-1 grazie a una rete di Vlahovic, ma Maresca non ha fischiato fallo molto evidente da calcio di rigore di Hien proprio ai danni del serbo. I bianconeri hanno comunque alzato al cielo il trofeo, ma le proteste per il torto arbitrale subito sono rimaste. La speranza è che non si ripeta un copione simile anche in Serie A.