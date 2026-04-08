“Sei sempre tu…”, arbitro e Var di Atalanta-Juve: il meme Conte e la grazia di Gravina

La Juve è in piena lotta per un posto in Champions League e da qui al termine della stagione ogni partita sarà importante come una finale. Non saranno permessi errori, soprattutto se l'avversario dei bianconeri è una squadra di assoluto livello come l' Atalanta ( Spalletti studia le mosse anti-Dea ). Il prossimo fine settimana, infatti, la Juve sfiderà fuori casa i nerazzurri, match che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione di entrambe le formazioni. Servirà vincere a ogni costo , così da mettere pressione al Como (impegnato contro l'Inter) e tenere a distanza la Roma (in campo contro il Pisa).

Le designazioni arbitrali di Atalanta-Juventus

In vista della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere l'incontro sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, con Berti e Dei Giudici come suo assistenti. Il quarto uomo sarà invece Zufferli. Il VAR sarà invece Di Paolo, con Camplone come AVAR.

Bilancio e precedenti di Maresca: il fallo non fischiato a Vlahovic

Il bilancio di Maresca con la Juve è tutto a favore dei bianconeri, visto che delle 19 partite in cui ha diretto la Vecchia Signora, sono arrivate 13 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Non altrettanto positivo, invece, lo score con l'Atalanta, visto che delle 16 partite della Dea, i nerazzurri hanno vinto solo 9 volte, con 4 pareggi e 3 sconfitte a completare il quadro. A far preoccupare i tifosi della Juve, però, è l'ultimo precedente diretto con Maresca come arbitro di un Atalanta-Juve. In occasione della finale di Coppa Italia 2023/24, infatti, la Juve ha vinto 0-1 grazie a una rete di Vlahovic, ma Maresca non ha fischiato fallo molto evidente da calcio di rigore di Hien proprio ai danni del serbo. I bianconeri hanno comunque alzato al cielo il trofeo, ma le proteste per il torto arbitrale subito sono rimaste. La speranza è che non si ripeta un copione simile anche in Serie A.