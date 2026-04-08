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“Sei sempre tu…”, arbitro e Var di Atalanta-Juve: il meme Conte e la grazia di Gravina

Le designazioni del prossimo turno di campionato: Massa e Aureliano nel tandem di Como-Inter
3 min
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Tutte le notizie sulla squadra

La Juve è in piena lotta per un posto in Champions League e da qui al termine della stagione ogni partita sarà importante come una finale. Non saranno permessi errori, soprattutto se l'avversario dei bianconeri è una squadra di assoluto livello come l'Atalanta (Spalletti studia le mosse anti-Dea). Il prossimo fine settimana, infatti, la Juve sfiderà fuori casa i nerazzurri, match che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione di entrambe le formazioni. Servirà vincere a ogni costo, così da mettere pressione al Como (impegnato contro l'Inter) e tenere a distanza la Roma (in campo contro il Pisa).

Le designazioni arbitrali di Atalanta-Juventus

In vista della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere l'incontro sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, con Berti e Dei Giudici come suo assistenti. Il quarto uomo sarà invece Zufferli. Il VAR sarà invece Di Paolo, con Camplone come AVAR.

Bilancio e precedenti di Maresca: il fallo non fischiato a Vlahovic

Il bilancio di Maresca con la Juve è tutto a favore dei bianconeri, visto che delle 19 partite in cui ha diretto la Vecchia Signora, sono arrivate 13 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Non altrettanto positivo, invece, lo score con l'Atalanta, visto che delle 16 partite della Dea, i nerazzurri hanno vinto solo 9 volte, con 4 pareggi e 3 sconfitte a completare il quadro. A far preoccupare i tifosi della Juve, però, è l'ultimo precedente diretto con Maresca come arbitro di un Atalanta-Juve. In occasione della finale di Coppa Italia 2023/24, infatti, la Juve ha vinto 0-1 grazie a una rete di Vlahovic, ma Maresca non ha fischiato fallo molto evidente da calcio di rigore di Hien proprio ai danni del serbo. I bianconeri hanno comunque alzato al cielo il trofeo, ma le proteste per il torto arbitrale subito sono rimaste. La speranza è che non si ripeta un copione simile anche in Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Dal "Sei sempre tu Maresca" al no al Napoli

L'episodio più famoso della carriera arbitrale di Maresca è però legato all'Inter. In uno stadio deserto per il Covid, si gioca Udinese-Inter. A rompere il silenzio ci pensa Antonio Conte, al tempo allenatore nerazzurro, che non contento della direzione di gara dell'arbitro di Napoli urla una frase diventata poi iconica: "Sei sempre tu Maresca, sei sempre tu". Una vera e propria fetta di storia del calcio recente italiano. Il direttore di gara diversi anni dopo, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato: "È un meme che mi accompagna da anni. Ci sono affezionato. Chiarimmo subito, quindi è acqua passata".

Non sono mancate però le polemiche. Maresca era infatti finito nell'occhio del ciclone per la decisione di non voler più dirigere partite del Napoli, squadra della sua città. L'arbitro Guida aveva infatti spiegato: "Io e Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli e può essere che avvenga, ma sia io che lui abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli perché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, nonostante avessimo avuto la proposta. Non ci sono limiti territoriali, abbiamo preso questa decisione e dè quella che ritenevamo più opportuna. Vivo in provincia di Napoli, mia moglie ha un'attività e ho tre figli, è soltanto una scelta personale, voglio stare tranquillo".

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Il famoso rosso di Lukaku e le mani di Bremer: i precedenti di VAR e VAR

Passando poi a VAR e AVAR, anche in questo caso non mancano le polemiche. Di Paolo era infatti al VAR in occasione del mancato rosso a Douglas Luiz in Juve-Lazio del 2024 per una spinta ai danni di Patric. Al tempo il designatore arbitrale Rocchi a OpenVar aveva spiegato: "Episodio non fortuito e gesti che a noi non piacciono. Non sanzionarlo non è un errore chiaro, è una mezza spinta più che un colpo. Se fosse stato espulso in campo nessuno avrebbe detto niente".

Ma Di Paolo era al VAR anche nel famosissimo Juve-Inter 1-1, semifinale di andata di Coppa Italia 2022/23. In quella partita i bianconeri avevano trovato la rete del 2-0 con Danilo, annullata per un tocco con il braccio del brasiliano sul suo stesso tiro, quando però era cinturato in maniera clamorosa da De Vrij. Nel finale, poi, i nerazzurri hanno trovato il gol su rigore con Lukaku, espulso per condotta antisportiva dopo l'esultanza ritenuta eccessiva. A quel punto la situazione è poi sfuggita di mano e sono arrivati anche i rossi ad Handanovic e Cuadrado. Successivamente, però, la FIGC ha graziato il giocatore dell'Inter (a differenza di Kalulu), perché l'esultanza era arrivata dopo dei gravi episodi di razzismo.

Per quanto riguarda Camplone, invece, l'arbitro è stato VAR/AVAR della Juve in molte meno occasioni. Questa stagione, ad esempio, era a Lissone in qualità di AVAR quando i bianconeri hanno perso 3-0 contro l'Atalanta in Coppa Italia. In quella partita l'arbitro ha concesso un calcio di rigore per la Dea per un tocco di mano a dir poco ridicolo di Bremer in area di rigore, su cross di Ederson.

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Trentaduesima giornata Serie A, gli arbitri

Queste tutte le designazioni arbitrarli del 32° turno di campionato:

ROMA – PISA    Venerdì 10/04 h. 20.45

FELICIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      MARIANI

VAR:     GIUA

AVAR:      DI PAOLO

CAGLIARI – CREMONESE    Sabato 11/04 h. 15.00

DOVERI

BERCIGLI – FONTANI

IV:      MARINELLI

VAR:      GUIDA

AVAR:      MAZZOLENI

 

TORINO – H. VERONA    Sabato 11/04 h. 15.00

BONACINA

YOSHIKAWA – PISTARELLI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      MARINI

AVAR:       MERAVIGLIA

 

MILAN – UDINESE    Sabato 11/04 h. 18.00

MARCHETTI

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV:      MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     ABISSO

 

ATALANTA – JUVENTUS     Sabato 11/04 h. 20.45

MARESCA

BERTI – DEI GIUDICI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:    CAMPLONE

GENOA – SASSUOLO      h. 12.30

RAPUANO

DI GIOIA – MORO

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     GUIDA

 

PARMA – NAPOLI    h. 15.00

DI BELLO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:     COLLU

VAR:     ABISSO

AVAR:     MARINI

 

BOLOGNA – LECCE     h. 18.00

COLOMBO

PERROTTI – CECCON

IV:     CREZZINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI

 

COMO – INTER    h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       AYROLDI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     MAGGIONI

 

FIORENTINA – LAZIO    Lunedì 13/04 h. 20.45

FABBRI

VECCHI – ZINGARELLI

IV:     PERRI

VAR:    PATERNA

AVAR:      AURELIANO

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La Juve è in piena lotta per un posto in Champions League e da qui al termine della stagione ogni partita sarà importante come una finale. Non saranno permessi errori, soprattutto se l'avversario dei bianconeri è una squadra di assoluto livello come l'Atalanta (Spalletti studia le mosse anti-Dea). Il prossimo fine settimana, infatti, la Juve sfiderà fuori casa i nerazzurri, match che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione di entrambe le formazioni. Servirà vincere a ogni costo, così da mettere pressione al Como (impegnato contro l'Inter) e tenere a distanza la Roma (in campo contro il Pisa).

Le designazioni arbitrali di Atalanta-Juventus

In vista della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere l'incontro sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, con Berti e Dei Giudici come suo assistenti. Il quarto uomo sarà invece Zufferli. Il VAR sarà invece Di Paolo, con Camplone come AVAR.

Bilancio e precedenti di Maresca: il fallo non fischiato a Vlahovic

Il bilancio di Maresca con la Juve è tutto a favore dei bianconeri, visto che delle 19 partite in cui ha diretto la Vecchia Signora, sono arrivate 13 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Non altrettanto positivo, invece, lo score con l'Atalanta, visto che delle 16 partite della Dea, i nerazzurri hanno vinto solo 9 volte, con 4 pareggi e 3 sconfitte a completare il quadro. A far preoccupare i tifosi della Juve, però, è l'ultimo precedente diretto con Maresca come arbitro di un Atalanta-Juve. In occasione della finale di Coppa Italia 2023/24, infatti, la Juve ha vinto 0-1 grazie a una rete di Vlahovic, ma Maresca non ha fischiato fallo molto evidente da calcio di rigore di Hien proprio ai danni del serbo. I bianconeri hanno comunque alzato al cielo il trofeo, ma le proteste per il torto arbitrale subito sono rimaste. La speranza è che non si ripeta un copione simile anche in Serie A.

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