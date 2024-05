Hien, rigore clamoroso su Vlahovic: per Maresca e il Var tutto a posto

L'episodio che può fare girare la partita: siamo al minuto 54 della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, con la squadra di Allegri in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Vlahovic dopo 4 giri d'orologio e lanciata in un promettente contropiede. Proprio il centravanti serbo ha campo per puntare Hien, suo diretto marcatore per tutta la serata, e al momento di entrare in area prima dell'arrivo del raddoppio di De Roon, l'attaccante juventino si porta la palla sul destro.