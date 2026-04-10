Spalletti-Juve fino al 2028, ufficiale: il motto riscritto e… “Ora fuori dai cogl...”

La fiducia, prima ancora dei risultati: la Juventus ha scelto di ripartire da Luciano Spalletti mentre la qualificazione alla Champions League è ancora da conquistare . Perché alla Continassa hanno capito tutto prima. Hanno visto abbastanza. Nel pre partita contro il Genoa era stato chiaro anche Ottolini : "Si continuerà con Luciano a prescindere da tutto". Una dichiarazione che oggi suona come una promessa mantenuta, a pochi giorni di distanza. E così è stato: Spalletti ha firmato il rinnovo, legando il suo nome alla rinascita bianconera per i prossimi due anni. Ed è arrivato anche l'annuncio e lo ha fatto direttamente il mister prima della seduta di allenamento , cambiando un po' anche il motto della Vecchia Signora.

Spalletti annuncia il rinnovo con la Juve e cambia motto

"Quando sono arrivato sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto, era un po' un modo per dire frequentiamoci un po', stiamo un po' insieme e conosciamoci e poi a fine anno saremo liberi di decidere in base a quello che abbiamo fatto. Io ho accettato senza nessuna nessuna esitazione perchè volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro. Avevo questa voglia qui. E di rendermi conto cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juve e il futuro, più difficile era quello di trovare un gruppo bello di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte, vogliosi di stare insieme, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve, per questo ho ritenuto prima di dire a voi che abbiamo deciso di prolungare il contratto di altri due anni.

Abbiamo delle sfide e sono convinto che insieme a voi diventeranno belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza come avete sempre fatto. E' chiaro che c'è la responsabilità di quella che è la grandezza del club, perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più grandi club a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e 'oltre la fine'" - così Spalletti ha annunciato il rinnovo alla squadra, abbracciandosi con il capitano Locatelli. Presente anche qualche giocatore della Next Gen presente, come Licina. Poi l'ultima battuta: "Ora, naturalmente, ci si leva dai cogli**ni. Ad allenarsi" .