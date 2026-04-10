"Vi guardo negli occhi e vedo la Juventus": Spalletti alla Al Pacino, discorso da film alla squadra

C’è un momento, nello sport, in cui le parole smettono di essere semplici frasi e diventano scena, ritmo, quasi cinema. E allora il campo da calcio diventa un set e l’allenatore un protagonista assoluto. In casa Juventus , Luciano Spalletti ha scelto proprio questa strada per annunciare il suo rinnovo : un discorso che sembra uscito dal Tony D'Amato interpretato da Al Pacino in Ogni maledetta domenica , ovviamente con un altro ritmo, ma con emozioni simili. Un rinnovo fino al 2028, ma soprattutto un manifesto . Un’identità ribadita guardando i giocatori negli occhi, uno a uno. Ha portato tutti nel suo mondo e lui a sua volta è entrato nel mondo Juve.

Il discorso di Spalletti: tra cinema e identità bianconera

"Quando sono arrivato sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto, era un po' un modo per dire frequentiamoci un po', stiamo un po' insieme e conosciamoci e poi a fine anno saremo liberi di decidere in base a quello che abbiamo fatto. Io ho accettato senza nessuna nessuna esitazione perchè volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro. Avevo questa voglia qui. E di rendermi conto cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juve e il futuro, più difficile era quello di trovare un gruppo bello di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte, vogliosi di stare insieme, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve, per questo ho ritenuto prima di dire a voi che abbiamo deciso di prolungare il contratto di altri due anni.

Abbiamo delle sfide e sono convinto che insieme a voi diventeranno belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza come avete sempre fatto. È chiaro che c'è la responsabilità di quella che è la grandezza del club, perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più grandi club a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e 'oltre la fine'" - ha detto Spalletti davanti i suoi ragazzi.