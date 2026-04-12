Pagelle Milan-Udinese: Atta e Zaniolo deliziano. Naufragio Allegri, incubo Leao!

MILANO - In poco più di trenta giorni è cambiato tutto. Dal secondo derby vinto l’8 marzo, con l’entusiasmo alle stelle e la possibilità di sognare ancora lo scudetto, nonostante la distanza di 7 punti dall’Inter, alla paura di gettare all’aria il lavoro di nove mesi, con la zona Champions, l’obiettivo stagionale, oggi tutt’altro che blindata.
Il Milan ieri ha perso, malissimo, in casa contro l’Udinese per 3-0 - autorete di Bartesaghi ed Ekkelenkamp nel primo tempo; Atta nella ripresa -, uscendo dal campo sotto i fischi di 70mila spettatori. Una partita senza storia, qui i voti del match
MILAN
Maignan 6 Al 36’ mette la sua firma sulla partita con una gran parata di riflesso su Davis, che finisce sulla traversa.
Athekame 5 Qualche discesa discreta, senza però pescare bene i compagni, dietro l’Udinese lo ha sempre beccato in castagna. Füllkrug (1’ st) 5 Spreca una chance di testa all’11’
De Winter 4.5 Si fa intortare da Ekkelenkamp sul raddoppio, ma fa anche peggio sul 3-0.
Pavlovic 5 Davis gli fa passare un pomeriggio da incubo.
Bartesaghi 5.5 Tocco involontario, ma decisivo per beffare Maignan sul tiro di Atta, non spinge mai.
Ricci 5.5 Preso in mezzo spesso tra Atta e Davis, non trova mai la posizione giusta. Fofana (15’ st) 5 Non si fa sentire.
Modric 5.5 Ci prova al 49’, ma trova Okoye. Più spento e senza idee del solito. Nkunku (28’ st) 5 Nessuna notizia da lui.
Rabiot 5 Nervoso e inconcludente, perde la palla che vale il 3-0.
Saelemaekers 5 Perde la palla che dà il via all’azione dello 0-1; meglio da esterno di difesa, va vicino al gol al 6’, ma Okoye è super.
Leao 4.5 All’uscita è fischiato da tutta San Siro: un paio di lampi in un match che è buio profondo, non da leader. Loftus-Cheek (32’ st) ng.
Pulisic 5.5 Nel primo tempo è il più pericoloso dei tre davanti, ma difetta di mira. Cala alla distanza. Jashari (28’ st) 5 Demoralizzato e demoralizzante.
All. Allegri 4.5 Il 4-3-3 è un naufragio senza salvagente: ora dovrà rimotivare il gruppo per tenere il quarto posto.
UDINESE
Okoye 7 Sensazionale su Saelemaekers al 6’ della ripres: decisivo e presente.
Kristensen 6.5 Attento, tiene bene prima Pulisic, poi Leao.
Kabasele 6.5 Impacciato a costruire, ma sempre concentrato ed efficace.
Solet 7 Il migliore della retroguardia, perfetto in ogni fase.
Ehizibue 6 Aiuta Kristensen, ma nella ripresa si scioglie.
Karlstrom 6.5 Ruba palla a Rabiot nell’azione del 3-0, partita solida.
Atta 8 Recupera palla e poi conclude l’azione che causa l’autorete di Bartesaghi, infine segna il tris. Zarraga (41’ st) ng.
Kamara 6.5 Tanto lavoro e sacrificio sull’esterno più sfruttato dall’Udinese ieri.
Zaniolo 7.5 I 60 metri al piede che si fa per aprire su Atta valgono mezzo 1-0 e l’assist per Ekkelenkamp è una delizia: al Milan uno così farebbe comodo. Piotrowski (21’ st) 6 Dà una mano alla squadra.
Ekkelenkamp 7 Gol numero 5 in campionato e pure un assist per Atta. Miller (41’ st) ng.
Davis 7 Al 12’ manda quasi in porta Leao, ma poi fa vedere i sorci verdi ai milanisti, prendendo anche una traversa. Gueye (31’ st) ng.
All. Runjaic 8 Vince 3-0 a San Siro con una prestazione quasi perfetta: chapeau.
ARBITRO
Marchetti 6.5 Non sbaglia nulla.
MILANO - In poco più di trenta giorni è cambiato tutto. Dal secondo derby vinto l’8 marzo, con l’entusiasmo alle stelle e la possibilità di sognare ancora lo scudetto, nonostante la distanza di 7 punti dall’Inter, alla paura di gettare all’aria il lavoro di nove mesi, con la zona Champions, l’obiettivo stagionale, oggi tutt’altro che blindata.
Il Milan ieri ha perso, malissimo, in casa contro l’Udinese per 3-0 - autorete di Bartesaghi ed Ekkelenkamp nel primo tempo; Atta nella ripresa -, uscendo dal campo sotto i fischi di 70mila spettatori. Una partita senza storia, qui i voti del match
MILAN
Maignan 6 Al 36’ mette la sua firma sulla partita con una gran parata di riflesso su Davis, che finisce sulla traversa.
Athekame 5 Qualche discesa discreta, senza però pescare bene i compagni, dietro l’Udinese lo ha sempre beccato in castagna. Füllkrug (1’ st) 5 Spreca una chance di testa all’11’
De Winter 4.5 Si fa intortare da Ekkelenkamp sul raddoppio, ma fa anche peggio sul 3-0.
Pavlovic 5 Davis gli fa passare un pomeriggio da incubo.
Bartesaghi 5.5 Tocco involontario, ma decisivo per beffare Maignan sul tiro di Atta, non spinge mai.
Ricci 5.5 Preso in mezzo spesso tra Atta e Davis, non trova mai la posizione giusta. Fofana (15’ st) 5 Non si fa sentire.
Modric 5.5 Ci prova al 49’, ma trova Okoye. Più spento e senza idee del solito. Nkunku (28’ st) 5 Nessuna notizia da lui.
Rabiot 5 Nervoso e inconcludente, perde la palla che vale il 3-0.
Saelemaekers 5 Perde la palla che dà il via all’azione dello 0-1; meglio da esterno di difesa, va vicino al gol al 6’, ma Okoye è super.
Leao 4.5 All’uscita è fischiato da tutta San Siro: un paio di lampi in un match che è buio profondo, non da leader. Loftus-Cheek (32’ st) ng.
Pulisic 5.5 Nel primo tempo è il più pericoloso dei tre davanti, ma difetta di mira. Cala alla distanza. Jashari (28’ st) 5 Demoralizzato e demoralizzante.
All. Allegri 4.5 Il 4-3-3 è un naufragio senza salvagente: ora dovrà rimotivare il gruppo per tenere il quarto posto.