Pagelle Milan-Udinese: Atta e Zaniolo deliziano. Naufragio Allegri, incubo Leao!

MILAN

Maignan 6 Al 36’ mette la sua firma sulla partita con una gran parata di riflesso su Davis, che finisce sulla traversa.

Athekame 5 Qualche discesa discreta, senza però pescare bene i compagni, dietro l’Udinese lo ha sempre beccato in castagna. Füllkrug (1’ st) 5 Spreca una chance di testa all’11’

De Winter 4.5 Si fa intortare da Ekkelenkamp sul raddoppio, ma fa anche peggio sul 3-0.

Pavlovic 5 Davis gli fa passare un pomeriggio da incubo.

Bartesaghi 5.5 Tocco involontario, ma decisivo per beffare Maignan sul tiro di Atta, non spinge mai.

Ricci 5.5 Preso in mezzo spesso tra Atta e Davis, non trova mai la posizione giusta. Fofana (15’ st) 5 Non si fa sentire.

Modric 5.5 Ci prova al 49’, ma trova Okoye. Più spento e senza idee del solito. Nkunku (28’ st) 5 Nessuna notizia da lui.

Rabiot 5 Nervoso e inconcludente, perde la palla che vale il 3-0.

Saelemaekers 5 Perde la palla che dà il via all’azione dello 0-1; meglio da esterno di difesa, va vicino al gol al 6’, ma Okoye è super.

Leao 4.5 All’uscita è fischiato da tutta San Siro: un paio di lampi in un match che è buio profondo, non da leader. Loftus-Cheek (32’ st) ng.

Pulisic 5.5 Nel primo tempo è il più pericoloso dei tre davanti, ma difetta di mira. Cala alla distanza. Jashari (28’ st) 5 Demoralizzato e demoralizzante.

All. Allegri 4.5 Il 4-3-3 è un naufragio senza salvagente: ora dovrà rimotivare il gruppo per tenere il quarto posto.