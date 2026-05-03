Polveriera Milan, piovono fischi e Allegri è furioso: "Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro!"

Max Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la pesante sconfitta subita dal Milan sul campo del Sassuolo per mano di Berardi e Laurienté . Il tecnico dei rossoneri ha dichiarato: “Abbiamo approcciato male e anche nel secondo tempo non devi prendere subito gol. Abbiamo buttato un jolly ma non possiamo buttare via 10 mesi di lavoro. Tecnicamente abbiamo sbagliato molto. Una giornata storta, una partita da dimenticare. Da martedì testa all’Atalanta. Champions a rischio? L’ho detto che sarei felice anche di conquistare la Champions all’ultima giornata. Prima i momenti difficili non li abbiamo avuti e ora lo stiamo vivendo. Dovremo ripartire dall’Atalanta”.

Le parole di Allegri a Dazn

“Sono stati fatti 10 mesi importanti. Cosa abbiamo fatto nel girone di ritorno non lo possiamo cambiare. Bisogna stare sul pezzo per entrare in Champions. Rosso a Tomori? Sono cose che capitano e rialzarci velocemente. Ora serve fare 2 risultati su 3 per entrare in Champions”. Riguardo ai tifosi rossoneri, ha aggiunto: “Capisco i tifosi ma farsi prendere dall’ansia non serve, bisogna lavorare e giocare prendendosi delle responsabilità. Cambio di Nkunku? Volevo portare la partita avanti il più possibile ma non è servito perché abbiamo preso gol subito a inizio ripresa”.

Così Allegri a Sky

"Sono stati fatti 10 mesi di lavoro importante, ora c'è il rush finale. Purtroppo il girone di ritorno non è stato fatto benissimo ma non si può cambiare. Vedremo le prossime, fino alla fine bisogna stare dentro anche nei momenti di difficoltà per superarli". Sull'espulsione di Tomori: "Giocare in dieci per 70 minuti non era facile, può capitare. L'importante è alzare la testa, pensare a quanto successo ultimamente non serve. Ci servono i risultati per raggiungere l'obiettivo Champions. Capisco i tifosi, tutti volevamo arrivare velocemente al traguardo. Farsi prendere dall'ansia non serve, conta lavorare con attenzione e senso di responsabilità". Sulla differenza di rendimento tra andata ritorno: "I punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Ora mancano 270 minuti e siamo in lotta per entrare in Champions. La soluzione è quella di rimanere uniti, serve un atteggiamento propositivo e coraggio. E sappiamo che il destino è ancora nelle nostre mani".

Berardi: "Il Milan mi porta fortuna"

"Il Milan è una squadra che mi porta fortuna, anche oggi sono riuscito a fare gol. Oggi abbiamo fatto una grande partita, oltre al gol sono contento di come abbiamo giocato, Incontravamo una squadra forte, stiamo dando il meglio di noi stessi e chiudere il campionato nel migliore dei modi". Così Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, a Dazn, al termine della sfida contro il Milan vinta per 2-0 con un suo gol. "Mister Grosso ci tiene tutti sul pezzo, quest'anno è stato bravo in quello, ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza. Grosso ama tanto la squadra compatta, senza correre troppi rischi ma quando abbiamo la palla sappiamo anche giocare. Ogni partita miglioriamo sempre di più", ha concluso.

Le dichiarazioni di Grosso

"Non ho fretta né ansia di fare niente, sono molto coinvolto nel mio lavoro qui col Sassuolo. Tutti siamo ambiziosi, ma non ho fretta di realizzare questa ambizione". Queste le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo intervenuto ai microfoni di DAZN in seguito alla vittoria casalinga per 2-0 contro il Milan. "L'approccio alle partite spesso non è stato positivo, invece oggi la partenza è stata importante. Stiamo dando valore a un campionato molto bello - prosegue soddisfatto il tecnico neroverde -, trovando la forza di continuare a fare delle grandissime partite come quella di oggi, contro un avversario forte e di livello. Abbiamo avuto coraggio e personalità, devo complimentarmi con i ragazzi per questo. Obiettivi? Sono tranquillo e mi diverto a fare quello che faccio - sottolinea Grosso -. Sono focalizzato su quello che stiamo facendo, non è facile per una neopromossa continuare a spingere nonostante la salvezza raggiunta da tempo. Se sono pronto per uno step successivo? A renderti pronto sono le opportunità, ho fatto 400 partite e approccio ancora il lavoro con grande entusiasmo e personalità. Vedremo cosa succederà in futuro e valuteremo poi di conseguenza".

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